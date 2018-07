„Į Rusiją vykti nėra saugu, nes gali būti sulaikyti. Lygiai tas pats pasakytina apie satelitines Rusijai šalis. Čia akivaizdi rekomendacija“, – BNS pirmadienį sakė L. Linkevičius. Konkrečių šalių be Rusijos, kuriose Lietuvos pareigūnams gali grėsti pavojus, ministras sakė kol kas negalįs detalizuoti. Rusijos elgesį L. Linkevičius pavadino cinišku bandymu daryti spaudimą Lietuvos teisėsaugai, atsižvelgiant į tai, kad Maskva atsisakė bendradarbiauti su Lietuva tiriant sovietų agresiją. L. Linkevičiaus vertinimu, Rusijos teisėsauga pastaruoju metu tampa „represiniu įrankiu, įteisinančiu aneksijas, okupacijas ir neigiančiu akivaizdžius nusikaltimus“. Rusijos teisėsauga pirmadienį paskelbė iškėlusi bylas Lietuvos teisėjams ir prokurorams, nagrinėjantiems Sausio 13-osios bylą. Tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl „neabejotinai nekalto asmens patraukimo atsakomybėn“. Sausio 13-osios byloje už akių teisiamą buvusį Sovietų Sąjungos gynybos ministrą Dmitrijų Jazovą Lietuvos prokurorai siūlo pripažinti kaltu dėl nusikaltimų žmoniškumui ir skirti jam laisvės atėmimą iki gyvos galvos. Griežčiausia bausme prokurorai taip pat siūlo nubausti buvusį KGB karininką Michailą Golovatovą, buvusį Vilniaus garnizono vadą Vladimirą Uschopčiką, vyriausiąjį oro desanto pareigūną Vilniuje Vasilijų Kustrio. Daugiau kaip 60 kitų kaltinamųjų siūlomos įvairios laisvės atėmimo bausmės. Prieš teismą Lietuvoje stojo tik du kaltinamieji. 1991 metų sausio13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių.











