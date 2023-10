Saugumo ekspertas apie sumaištį Lietuvoje ir pasaulyje: viską lems netikėtas faktorius

Reikalingas tinkamas pasiruošimas

Dabartinė situacija, kai, atrodo, iki šiol pritilęs Islamas ir vėl smogė teroro išpuoliais – atrodo gąsdinančiai. Jau buvo stebimi išpuoliai ir Prancūzijoje, ir Belgijoje, kur buvo nužudyti žmonės. Tokie įvykiai – kelia nerimą. To neslepia ir I. Stankovičius.

„Ar matysime to daugiau, ar ne – priklausys nuo to, kaip sugebės įvairios šalys, kuriose tai gali įvykti, tvarkytis, nes tokių išpuolių buvo ir Prancūzijoje, ir Belgijoje buvo, tai pats tas įvykis nėra naujiena ir tarnyboms tai nėra naujiena, bet, ar tai užsidegs kaip gaisras ir išplis – čia pagrindinis klausimas yra. Kodėl tas klausimas yra rimtas? Todėl, kad globalizacija veikia ne tik ekonomiką. Jeigu mes kalbame apie globalizaciją, reiškia, ir pasaulio subangavimas vienoje vietoje – neišvengiamai persiduoda į kitas sritis, nebent tai įvyktų kažkokioje izoliuotoje, uždaroje teritorijoje“, – aiškino pašnekovas.

Tiesa, norisi tikėti, jog šalys jau yra atlikusios tam tikrus namų darbus, tačiau vien to – neužtenka.

„Ar turi jos algoritmus pasiruošusios įvairioms situacijoms? Manyčiau, kad pilnai ne, nes ta pusė, kuri kelia tas bangas – ji irgi planuoja, irgi nori užklupti netikėtai, yra netikėtumo faktorius. Formos ir atakos taikiniai gali būti įvairūs. Institucijoms taip pat reikia turėti atitinkamą pasiruošimą ir, vadinkime, tuos darbinius proto šturmus, tokias intelektines sesijas, kur reikia žaisti už abu, apgalvoti, ką gali priešininkas daryti, kur gali smogti ir turėti pasiruošus bent jau algoritmą, ką mes tada darysime. Įsivaizduoti, kad nieko nebus, kad mes pakankamai saugūs ir mūsų nepramuš – būtų pražūtingas požiūris“, – teigė I. Stankovičius.

Pasak pašnekovo, reikia apgalvoti įvairiausius galimus scenarijus.

„Reikia galvoti, ką darysi, jeigu pramuš? Negalima leisti sukompromituoti bet kurios šalies, valstybės gyvybinių funkcijų“, – tikino jis.

Neramumai Prancūzijoje Scanpix

Saugumo ekspertas I. Stankovičius siūlo atkreipti dėmesį ir į dar vieną dalyką.

„Negalima visko palikti vien institucijoms. Visuomenė turi ruoštis šitiems dalykams. Įsivaizduokite, kur taiko teroristai? Teroristai taiko, kad sudrumsti visuomenę. Jeigu tai priimsime, kad ana pusė yra antidemokratinė pusė, kuriai nepatinka tos laisvės, kurios yra Vakarų pasaulyje, tai koks būdas, koks kelias, kad tos laisvės būtų apribotos ir būtų taip, kaip tuose sąlyginiuose Pietuose, kad visuomenė norėtų pati save apriboti, kad pradėtų norėti kietos rankos? Tam, kad visuomenė užsimanytų kietos rankos, reikia sukelti tą sumaištį, kad pradėtų piktintis tuo, ką valdžia daro, ką institucijos daro“, – dalijosi jis.

Anot jo, sukėlus tokias nuotaikas visuomenėje, pati visuomenė pradeda save riboti ir sutinka su laisvių apribojimu.

Sumaištis Lietuvoje

Pastarąsias savaites nemažai sumaišties Lietuvoje kėlė melagingi pranešimai apie užminuotas mokyklas, darželius ar kitų institucijų pastatus. Pasak I. Stankovičiaus, pasakyti, ar tai tik sutapimas su tuo, kas šiandien vyksta pasaulyje, ar ne – gali tik vidiniai sistemos organai.

„Kadangi aš esu išorėje, manau, kad sutapimas – mažai tikėtinas. Kada įvyksta tokie kažkokie neramumai aplinkui, tai visi, nepatenkinti situacija, mėgstantys reikštis ir tą suirutę kelti – jie naudojasi proga“, – tvirtino jis.

© DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Anot pašnekovo, vėlgi, tokiomis situacijomis stengiamasi supriešinti visuomenę su valdžia.

„Visada yra to priešiškumo tarp valdžios ir visuomenės. Manau, kad pagrindinis kaltininkas to priešiškumo yra valdžia, nepasitikėjimas ja ir, jeigu valdžia nepasitiki visuomene – visuomenė atmoka tuo pačiu ir nepasitiki valdžia. Pasižiūrėkime į mūsų įstatymus. Daug įstatymų yra pritaikyti tokiems nesąžiningiems žmonėms. Pasižiūrėkime, kiek ribojimų yra pritaikyti daugumai žmonių, žiūrint į juos, kaip į potencialius nusikaltėlius. Taip negalima, bet, deja, mes atėjome iš to laiko, kada valdžia savo žmonių bijojo, iš sovietmečio“, – teigė I. Stankovičius.

Jo manymu, paprastai, visuomenė, pasitikinti valdžia – telkiasi apie valdžią ir nori būti vieningi kaip kumštis.

„Teroristai stengiasi suardyti tą ryšį, tai ne tik valdžia, bet ir visuomenė turi tam ruoštis. Kaip visuomenė galėtų ruoštis? Tam turi valdžia daryti judesius. Daugiau pasitikėjimo visuomene, daugiau apie tai ne tik kalbėti, bet ir rodyti, daryti ir, jeigu visuomenė bus atspari tam – teroristai nieko nepasieks. Čia yra visuomenės atsparumo reikalas. Negali visuomenės apginti valstybinės institucijos ir neapgins, nes tą informaciją gauname iš socialinių tinklų, iš kur tik nori. Žmonės turi patys turėti imunitetą prieš tą dezinformaciją, turime mokytis stiprinti kritinį mąstymą“, – teigė saugumo ekspertas.

Visą pokalbį rasite Žinių radijo portale: