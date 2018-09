E. Šatas Vilniaus miesto apylinkės teisme pateikė ieškinį Seimui. Teismas parengiamąjį posėdį rengia antradienį. E. Šatas BNS sakė nuo išsamių komentarų susilaikantis. „Nieko nenorėčiau komentuoti, nes taip yra mano privatus reikalas, į mane kaip asmenį buvo nukreiptas tas dalykas (...). Kai bus teismo sprendimas, tada“, – BNS sakė E. Šatas. VSD rašte Seimo nariams teigė, kad koncernui „MG Baltic“ siekiant įsigyti dalį didžiausios šalyje alkoholio gamybos bendrovės „Alita“ akcijų, E. Šatas tapo koncerno „savu žmogumi“ Konkurencijos taryboje ir siekė palankaus sprendimo „MG Baltic“. E. Šatas VSD teiginius kategoriškai atmetė. Pasak jo, pateiktos netikslios interpretacijos, jis nebuvo palankus koncernui. Tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas tikino pasitikintis savo pavaduotoju. Premjeras Saulius Skvernelis birželį pareiškė neturįs pagrindo siūlyti atleisti E. Šatą, nes Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nurodė pagal Korupcijos prevencijos įstatymą neturinti duomenų apie šį tarnautoją. E. Šatas tarybos nariu dirba nuo 2011-ųjų rugpjūčio, o 2012-ųjų gegužę paskirtas Š. Keserausko pavaduotoju. Abu kartus jį į tarybą paskyrė prezidentė, pirmąjį – teikiant tuometiniam premjerui Andriui Kubiliui, antrąjį – S. Skverneliui. Konkurencijos tarybos nariai iš pareigų atleidžiami savo noru, pasibaigus kadencijai, išrinkus ar paskyrus į kitas pareigas, įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui, paaiškėjus, kad narys šiurkščiai pažeidžia savo pareigas, poelgiu pažeminus nario vardą ar dėl sveikatos būklės.

