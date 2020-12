N. Ramonaitė po skiepo teigė besijaučianti puikiai. Paskiepijus slaugytoją Santaros klinikų generalinis direktorius prof. Feliksas Jankevičius neslėpė džiaugsmo.

„Pasižiūrėjus atrodo, kad tai labai paprasta procedūra, tačiau ji pažymi labai svarbaus proceso pradžią, nes be vakcinos mes tikrai nesusitvarkysime su šia pandemija“, – sakė F. Jankevičius.

Profesorius kalbėjo, kad, norint nugalėti pandemiją, griežto karantino ir apsaugos priemonių neužtenka.

„Džiaugiamės, kad šiandien beveik kartu su visomis ES šalimis vienu metu pradėjome tokį svarbų procesą – vakcinavimą. Tikimės, kad jis duos pačius geriausius rezultatus ir greituoju būdu galėsime paskiepyti ne tik Lietuvos medikus, bet ir visus gyventojus“, – išreiškė viltį Santaros klinikų vadovas.

Jam antrino ir Infekcinių ligų centro vadovė prof. Ligita Jančorienė, pavadinusi šiandieną „istorine diena“.

„Dabar beliko tik sulaukti antros vakcinos dozės, kuri numatyta po 21 dienos. Klinikinių tyrimų rezultatai rodo, kad praėjus 7 dienoms po antros vakcinos dozės, sergamumas sumažėja 95 proc. Taigi dar kelios savaitės ir jau galėsime ramiau atsikvėpti“, – sakė L. Jančorienė.

Paskiepyta slaugė: tai yra kalėdinė dovana

Po to surengtoje spaudos konferencijoje paskiepyta slaugytoja teigė, kad labai džiaugiasi, jog vakcina nuo Covid-19 infekcijos jau yra pasiekusi Lietuvą.

„Mums, medikams, tai yra kalėdinė dovana. Pagaliau mes galėsime normaliai gyventi. Dabar grįšime į ankstesnį gyvenimą, galėsime bendrauti su šeimomis, artimaisiais, draugais“, – sakė N. Ramonaitė.

Pasak jos, skiepytis neskaudėjo, o pojūtis buvo panašus, kaip skiepijantis vakcina nuo sezoninio gripo.

„Sužinojau prieš dvi paras, kai gavau SMS žinutę. Iš pradžių toks sąmyšis buvo, bet naujiena buvo džiugi. Džiaugiuosi, kad pasiskiepijau, nes labai laukiau šios vakcinos“, – teigė slaugytoja.

Vis dėlto N. Ramonaitė neslėpė, kad nerimo prieš skiepą buvo, nes daugiau mūsų šalyje iki šiol niekas nebuvo pasiskiepijęs.

„Kas neramino – ar kažkas galės būti po to skiepo. Vakcina Anglijoje, Amerikoje... O Lietuvoje – mes pirmieji“, – kalbėjo slaugė, pridūrusi, kad nepaisant nerimo, skiepu tiek ji, tiek jos artimieji džiaugiasi.

N. Ramonaitė taip pat sakė, kad jos visi kolegos sutiko skiepytis.

„Visi labai laukėme šios vakcinos“, – pridūrė Santaros klinikų slaugytoja.

Savo ruožtu Santaros klinikų vadovas prof. F. Jankevičius sakė, kad pirmoji partija – 3 tūkst. vakcinų bus panaudotos skiepijant tuos medikus, kurie dirba tiesiogiai su koronavirusu sergančiais pacientais.

„Pasiskirstėme tokiu būdu, kad į pirmą vakcinavimo etapą įtraukėme aktyviausiai su Covid kovojančias ligonines ir tas ligonines, kurios teikia pagrindinę būtinosios pagalbos dalį“, – paaiškino profesorius.

Pasak jo, pirmuosius skiepus Vilniaus regione gaus Santaros klinikų, Vilniaus klinikinės ligoninės, Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, Alytaus ligoninės, ir Ukmergės ligoninės medicinos darbuotojai.

Profesorius sakė, kad vien per sekmadienį planuoja Santaros klinikose paskiepyti per 700 darbuotojų.

Tikisi, kad pasiskiepys visi darbuotojai: atsisakę bus perkelti dirbti į kitus skyrius

F. Jankevičius taip pat kalbėjo, kad kol kas nėra aišku, ar visi klinikų medicinos darbuotojai sutiks skiepytis naująja vakcina.

„Kol kas tiksliai nežinome. Norisi, kad visi medikai pasiskiepytų, be jokios abejonės. Kiek atsisakys – laikas parodys. Tais atvejais, jei turėsime atsisakymų, yra paruošti alternatyvūs sąrašai ir jų vietą užims kiti medikai, kurie sutinka. Noriu tikėtis, kad medikai parodys aukštą sąmoningumą ir pasiskiepys 100 proc. Tik tokiu, greituoju būdu galėsime sutvarkyti šią pandemiją“, – teigė klinikų direktorius.

Jis neslėpė, kad nepasiskiepijusių medikų darbas bus apribotas.

„Jie negalės dirbti tose vietose, kur yra pacientai su aukščiausia rizika ir gali turėti pačias rimčiausias komplikacijas nuo Covid infekcijos. Turėsime šiuos medikus perkelti į kitas darbo vietas“, – sakė F. Jankevičius.

Profesoriaus teigimu, prioritetiniame vakciną gaunančių Santaros klinikų darbuotojų sąraše yra apie 1,5 tūkst. medikų. Pirmuoju etapu bus paskiepyta daugiau nei 1 tūkst. personalo darbuotojų.

Jis taip pat patikino, kad vakcinų saugojimui yra užtikrinama aukščiausio lygio apsauga.

„Yra speciali saugykla, seifinės durys, vartai, apsauga. Mes teikiame šiam procesui labai didelį dėmesį. Galiu patikinti, kad apsauga yra sustiprinta, tai yra labai saugiai saugoma ir stebima“, – pridūrė F. Jankevičius.

Antrąja vakcinos doze darbuotojai bus skiepijami sausio 17 d.

Tuo metu Infekcinių ligų centro vadovė prof. L. Jančorienė sakė, kad šalį pasiekusi vakcina suteikia vilties, jog jau po antrosios vakcinos dozės, kuri bus pirmiesiems paskiepytiems darbuotojams suleista sausio 17 dieną, jie galės šiek tiek atsikvėpti.

„Tokia istorinė diena Infekcinių ligų centrui po tokių sunkių metų, kurių net negalėjome patys įsivaizduoti“, – mintimis dalijosi profesorė.

Pasak L. Jančorienės, antrąja vakcinos doze medikai bus paskiepyti po trijų savaičių. Po to prireiks dar savaitės, kad jiems, pagal klinikinių tyrimų rezultatus, susidarytų imunitetas.

Infekcinių ligų centro vadovė taip pat kalbėjo, kad nedaug jos vadovaujamo padalinio darbuotojų šiuo metu serga arba yra izoliacijoje.

„Daugiau galbūt sergančių medikų yra kituose padaliniuose, bet ir tai – infekcija paskutiniu metu plinta šeimose, per veiklas ne darbo metu. Jeigu kažkas ir užsikrėčia, tai dažniausiai atsineša iš buities, savo aplinkos“, – sakė profesorė.

L. Jančorienė taip pat atkreipė dėmesį, kad jaučiamas slaugytojų padėjėjų trūkumas, tačiau, pasak jos, daug gelbsti savanorių darbas.

„Jie iš tiesų labai padeda, nes yra didžiulis nekvalifikuoto darbo poreikis dėl labai didelio pacientų srauto. Personalas suplanuotas, bet kad bus toks toks srautas pacientų ir kad jis nesibaigs, tai nebuvo galima į priekį numatyti“, – teigė profesorė.

Šeštadienį Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pranešė apie Lietuvą naktį pasiekusią vakciną nuo Covid-19 infekcijos.

Kaip spaudos konferencijoje sakė ministerijos kanclerė Jurgita Grebenkovienė, „BioNTech“ ir „Pfizer“ vakcina asmenys skiepijami du kartus – antra vakcinos dozė suleidžiama po trijų savaičių. Pasak jos, visos šeštadienį gautos vakcinos dozės bus panaudotos pirmajam medikų skiepijimui.

Medikus planuojama paskiepyti per pirmąjį metų ketvirtį. Po to bus skiepijami slaugos ir globos įstaigų personalas bei gyventojai, vėliau – lėtines ligas turintieji, vyresni nei 64 metų amžiaus asmenys. Po viso to būtų vykdoma masinė vakcinacija.

Antroji, didesnė vakcinų siunta į šalį turėtų būti pristatyta gruodžio 29 dieną.