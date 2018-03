„Sprendimą dėl nušalinimo buvo priėmę dalininkai – mėnesiui pagal Darbo kodeksą, dabar jau tiesiog teismas nusprendė, teismui užteko įrodymų ir medžiagos priimti tokį sprendimą. Tai pusei metų yra profesorius nušalintas“, - BNS trečiadienį patvirtino sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. K. Strupas nušalintas šešiems mėnesiams nuo kovo 20 dienos. Dėl jo nušalinimo į teismą kreipėsi ikiteisminį tyrimą kontroliuojanti Vilniaus apygardos prokuratūra. Susiję straipsniai: Laikinasis Santaros klinikų vadovas pasakė, ką mano apie Kęstutį Strupą Nuo pareigų nušalintam Santaros klinikų vadovui – nauji nemalonumai Teismas pažymi, kad ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų pakanka pagrįstam manymui, kad Santaros klinikų vadovas galėjo padaryti jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, o galbūt padaryta nusikalstama veika susijusi su pareigomis ir atliekamu darbu. Teismas taip pat nurodo, kad atliekamas didelės apimties ikiteisminis tyrimas, jame tiriami sunkūs, korupcinio pobūdžio nusikaltimai, kol kas nėra nustatyti ir apklausti visi galimi nusikaltimų bendrininkai, tyrime apklausti asmenys su K. Strupu susiję pavaldumo santykiais, o K. Strupas gali stengtis paveikti jų parodymus sau palankia linkme. Be to, neatmesta galimybė, kad įtariamasis gali duoti nurodymus dėl tyrimui reikšmingų dokumentų sunaikinimo ar paslėpimo. „Įtarimų jam (K. Strupui-BNS) nepadaugėjo“,– BNS trečiadienį sakė prokuroras Romualdas Betingis. Tačiau prokuroras patvirtino, kad byloje yra daugiau įtariamųjų. Anksčiau skelbta, kad tyrime įtarimai pareikšti 8 asmenims. „Jų dabar daugiau negu 10. Keturi yra klinikų darbuotojai“, – BNS sakė R. Betingis. Pirmą kartą nuo pareigų K. Strupas buvo nušalintas vasario 22 dieną – darbdavio iniciatyva, 30 dienų, kaip numato Darbo kodeksas. Toks sprendimas buvo priimtas Santaros klinikų dalininkų – Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus universiteto atstovų – susirinkime. Dalininkai taip pat sutarė inicijuoti specialų auditą išsiaiškinti, kaip įstaigos vadovas kontroliavo ir užtikrino viešųjų pirkimų skaidrumą praėjusiais metais. Laikinai vadovauti Santaros klinikoms nuspręsta skirti Santaros klinikų Vaikų ligoninės direktorių Juozą Raistenskį. Specialiųjų tyrimų tarnyba skelbė tirianti galimą kyšininkavimo mechanizmą, kai už laimėtus viešuosius pirkimus iš įmonių reikalauta neteisėto finansinio atlygio, kuris užmaskuotas kaip parama. Sveikatos apsaugos ministro patarėja Lina Bušinskaitė-Šriubėnė teigia, kad klinikų dalininkai sprendimą planuoja pateikti po susirinkimo šią savaitę. „Gavus šią informaciją, artimiausiu metu, dar šią savaitę, rinksis Santaros klinikų dalininkai – VU ir SAM. Numatoma, kad šio susirinkimo metu bus tariamasi dėl tolimesnių veiksmų, pavyzdžiui, laikinojo vadovo skyrimo, kaip užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų šiuos gydymo įstaigos darbą, kad pacientai gautų laiku reikiamas ir kokybiškas gydymo paslaugas. Pagal Darbo kodekse numatytą tvarką, dalininkai (SAM ir VU) mėnesiui jau buvo nušalinę nuo pareigų Santaros klinikų vadovą“, – teigia patarėja.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.