Iš viso VPT įpareigotų nutraukti pirkimų (tualetinio popieriaus, servetėlių, popieriaus rankoms šluostyti) preliminari suma – 1,29 mln. eurų.

Klinikos atsisakė galimybės pirkti popierių per CPO, siūlančią valstybės įstaigoms įsigyti įvairias prekes centralizuotai. Pasak VPT, vienintelis, atitikęs labai detaliai surašytus klinikų reikalavimus, buvo gamintojo „Tork“ siūlomas popierius.

Klinikos nurodė, kad CPO kataloge higieninis popierius neatitinka klinikų reikalaujamų kokybės parametrų – čia nėra palyginamas popieriaus svoris, taip pat nėra norimo dydžio gaminių. Be kita ko, nurodyta, kad kataloge „popierinių gaminių baltumas yra žemesnės reikšmės“, o baltesnio popieriaus reikalaujama „dėl estetinės išvaizdos ir priimtinumo vartotojui“, be to, jis esą yra minkštesnis, nes balinamas chloro preparatais.

Tarnyba atmetė šiuos argumentus, nurodydama, kad klinikos galėjo iš kataloguose pateiktos informacijos palyginti gaminių santykinį svorį, kataloge yra keliamus dydžių reikalavimus atitinkančių gaminių. Todėl gydymo įstaiga, anot VPT, „nepateikė objektyvių argumentų, kad CPO kataloge siūlomos prekės neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių“.

Palyginus tiekėjų pasiūlytas ir CPO nurodytas analogiškas gaminių kainas, tarnybos nuomone, popierių per CPO buvo galima įsigyti pigiau.

Pasak VPT, klinikos nepateikė tarnybai „pagrįstų, moksliškai patvirtintų, patikimų ir įtikinamų įrodymų“, kad būtent tokių aukštų ir specifinių fizikinių savybių (lyginamasis svoris, baltumas, išmatavimai, žaliava) popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės užtikrina vandens sugeriamumo, minkštumo savybes bei tinkamą medicinos personalo rankų higieną.

Anot išvados, argumentai, kad pasiūlymus pateikė ne vienas, o keli tiekėjai, „nepašalina diskriminuojančio techninės specifikacijos reikalavimų pobūdžio“, ypač įvertinus tai, kad ši rinka yra gerai išplėtota.

„Tarnybos nuomone, pasiūlymų skaičius pirkime patvirtina dirbtinai apribotą konkurenciją: skirtingi tiekėjai, galėdami siūlyti tik konkrečius popierinius gaminius, realiai konkuravo turimais susitarimais su gamintoju, o ne kainomis“, – teigia VPT.

Be to, tarnyba nustatė, kad klinikos skirtingose pirkimų dalyse klaidingai pripažino, jog bendrovių „Arvedas“ ir „Mineralinai vandenys ir alus“ pasiūlymai atitinka reikalavimus.

Santaros klinikos penktadienį informavo, kad atsakymus pateiks vėliau.