Sąmyšis dėl Rusijos veiksmų pasienyje: pavojaus varpai vėl skamba, bet kokia padėtis yra iš tikrųjų

Ne vienerius metus supratimo praraja tarp to, ką Rusija daro karinėje srityje ir kaip tai priima tiek Kremlių kritiškai ar bent įtariai vertinančios visuomenės, tiek Rusijos apologetai gilėja.

Įspėjimų apie Rusijos karinių pajėgų judėjimus, netikėtas pratybas, įtampos paaštrėjimus pasienyje ir karingą retoriką netrūksta, o kai tik tai neišvengiamai nušviečia žiniasklaida, neretai pasipila interpretacijų: galimybė, kas būtų, jeigu būtų, teoriniai pasvarstymai lyginant pajėgas virsta neišvengiamybe ir būsimuoju – esą taip ir nutiks. Tai sukelia ne tik nerimą, bet ir pašaipas, kurios paprastai apibūdinamos dviem žodžiais – „rusai puola“.

Tai ar jau „puola rusai“?

Panašių vertinimų galima pastebėti ne tik Lietuvoje. Pavyzdžiui, Ukrainoje, kur nuo 2014-ųjų išties tebevyksta realus, nors ir formaliai įšaldytas konfliktas, kur fronte nuolat vyksta apšaudymai, per kuriuos žūsta žmonės, retkarčiais pastebimos paūmėjimo tendencijos: ne tik pačių mūšių, bet ir kalbų, kad „šįkart Rusija tikrai puls visa jėga“.

Kur puls? Vakarų kryptimi – link Mariupolio, atkirs ukrainiečius nuo Azovo jūros, gal net nuo Juodosios – link Odesos arba puls tiesiai iki Charkovo ar paties Kijevo.

Kaip įrodymai pateikiama įvairi informacija: nuo žvalgybinių duomenų, Kijevo spaudos konferencijų iki vaizdo įrašų iš pasienio, kaip ir pastaruoju metu, kai fiksuojami rusų karinės technikos ir karių judėjimai.

Tereikia kelių frazių, pavyzdžiui, kad „šį kartą toks pajėgų telkimas yra beprecedentis“ arba, kad separatistinėje Donecko liaudies respublikoje tarnybos atlikti šaukiami 2003-siais gimę jaunuoliai – ir jau gali susidaryti įspūdis, kad išties 4 tūkst. rusų karių perdislokavimas yra neišvengiamos invazijos signalas, o 200 separatistų pašaukimas atlikti 6 mėnesių privalomąją tarnybą – karštligiška mobilizaciją.

Gali būti staiga tampa anonsuojamu dramatišku būsimuoju įvykiu, nors jau keletą metų tokie įspėjimai nepasitvirtina. Ir nors tai nereiškia, kad kiekvieną kartą galimybę reikėtų nuvertinti, bet įspėjimams nepasitvirtinus gali atsirasti nusivylimo, nepasitikėjimo informacija įspūdis.

Kaip to išvengti ir gebėti įžvelgti blaivią pusiausvyrą tarp ketinimų, realios grėsmės bei neišvengiamos, konkrečios agresijos veiksmų? Kaip reaguoti į Rusijos pasirengimus karui ir kodėl iš viso apie tai skelbia žiniasklaida?

Vienas teorinių būdų yra prisiminti senus posakius: nuo lotyniško nori taikos, ruoškis karui iki to, kuris priskiriamas Napoleono laikų prancūzų ir austrų diplomatams – Talleyrandui bei Metternichui, tai Jungtinės Karalystės premjerui Winstonui Churchilliui.

„Rusija niekada nėra tokia stipri, kaip atrodo; Rusija niekada nėra tokia silpna, kaip atrodo“, – tokią citatą dar 2002-siais simboliškai perdarė pats Vladimiras Putinas ir teorijas, senus, perdarytus posakius ši tuomet dar tik kylanti Rusijos naujojo valdančiojo KGB elito žvaigždė, nuo krizės iki krizės šalį valdyti pradėjęs prezidentas pavertė realybe.

„Rusija niekada nebuvo tokia stipri, kokia nori būti ir niekada nebuvo tokia silpna, kokia manė esanti“, – pareiškė V. Putinas ir ne kartą žaibiškais, Vakarus šokiruojančiais agresyviais veiksmais patvirtino šį savo posakį: tiek šalindamas iš kelio savo kritikus šalies viduje, kurių visų taip ir nepavyko užčiaupti, tiek įvėlęs Rusiją į operacijas Sakartvele, Ukrainoje, Sirijoje.

Ir jei Sirija, ko neslepia nei V. Putinas, nei jo pavaldiniai tapo Rusijos karinių pajėgų poligonu, kuriame testuojama tiek sena, tiek nauja technika, karininkai, taktikos, valdymo ir vadovavimo principai, doktrinos, tai konfliktas Ukrainoje tapo tiek savotiška Rusijos auksine korta – be Kremliaus Vakaruose neįsivaizduojamas „taikus konflikto sprendimas“, nors pats Kremlius yra konflikto priežastis ir dalis, tiek kilpa, kuri sankcijomis bei vieningesnių Vakarų pavidalu brėžia aiškias ribas Rusijai. Pastaroji, savo ruožtu, tai suvokia kaip iššūkį ar kvietimą konfrontacijai.

Trapus karo slenkstis

Neatsitiktinai Ukrainai pastarąsias savaites ėmus telkti savas pajėgas Rusija pasirinko pakankamai viešo bauginimo taktiką: retorikos ėmėsi Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas atvirai įspėjęs Ukrainą apie naujo karo pasekmes.

O tada pasipylė vaizdai, fiksuojantys geležinkeliais ir keliais viešai prieš „civilių gyventojų telefonų“ kameras perdislokuojamą karinę techniką – tankai, šarvuočiai, artilerija, dešimtys ir šimtai vis naujų vienetų fiksuoti Kryme, palei Donetsko ir Luhansko sritis, nors ekspertų dėmesį labiau dominano benzinvežiai ar mobiliosios evakuacijos bei greitosios pagalbos mašinos – tikrieji logistiniai ženklai, kad būtų ruošiamasi nebūtinai vien tik pratyboms, o realiam karui.

