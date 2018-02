Sumanyta, kad pagrindinis gydymas vyktų tik regionų centrų ligoninėse, o rajoninėse būtų teikiama vien pirminė būtinoji pagalba. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, šią savaitę Alytuje susitikęs su apskrities savivaldybių vadovais, Dzūkijai pasiūlė dalyvauti eksperimentiniame projekte – stambinant regione esančias gydymo įstaigas, prie Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės prijungti Druskininkų, Lazdijų ir Varėnos ligonines. Jos taptų Alytuje veikiančios ligoninės padaliniais, kuriuose būtų teikiama tik skubi, neatidėliotina pirminė pagalba, o visais kitais atvejais pacientai būtų siunčiami į Alytų. A. Veryga ragino Dzūkijos savivaldybių merus nelaukti, kol bus pakeisti teisės aktai dėl gydymo įstaigų stambinimo ir patiems imtis iniciatyvos sujungti sveikatos apsaugos įstaigas. Ministro teigimu, jei būtų sutarta, pavyzdžiui, koncentruoti skirtingas paslaugas skirtinguose rajonuose, visi turėtų daugiau naudos – esą būtų užtikrintos kokybiškesnės paslaugos pacientams, didėtų ligoninių personalo atlyginimai. Lazdijų rajono meras Artūras Margelis dienraščiui teigė griežtai nesutinkantis su SAM pasiūlymu Lazdijų rajono ligoninę prijungti prie Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės: „Tam nėra jokio pagrindo, nes Lazdijų rajono ligoninė dirba rentabiliai - teikiamų paslaugų spektras yra optimalus, nėra tik akušerijos. O jos prijungimas prie kitos Lazdijų ligoninei būtų tapatus mirties nuosprendžiui“.











