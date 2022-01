„Vienas iš baudžiamajame įstatyme numatytų bausmės tikslų – kaltininko nubaudimas – jau yra pasiektas, kadangi nuteistojo laisvė yra suvaržyta jau labai ilgą laiką“, – paskelbė teisėjo Jurgio Kiškio pirmininkaujama teisėjų kolegija ir žudiką anksčiau laiko išleido iš Pravieniškių pataisos namų.

Įkalinimo įstaigos vartus į laisvę R. Mikuckui teismas atvėrė neskundžiama nutartimi – teismas mano, kad 15 metų laisvės atėmimo bausme nuteistam nusikaltėliui turi būti sudaryta galimybė neatliktą bausmės dalį atlikti savo namuose.

„Teigiamai R. Mikucką apibūdinančių duomenų visuma šiuo metu akivaizdžiai nusveria neigiamus faktus ir leidžia daryti abejonių nekeliančią išvadą, jog nuteistasis savo elgesį pakeitė pakankamai, todėl tolimesnė jo elgesio korekcija galima ir jam esant neizoliuotam nuo visuomenės, – pabrėžė teismas. – Jo lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos neprieštaraus teisingumo principui bei bausmės paskirčiai.“

Iki laisvės atėmimo bausmės pabaigos R. Mikuckui buvo likę kalėti daugiau kaip metai ir devyni mėnesiai.

Dirbdamas policijoje darė nusikaltimus

R. Mikuckas buvo nuteistas dar 2010 m. – tuo metu policininku dirbęs vyras ir jo bendrai apiplėšė ir itin žiauriai nužudė metalo laužu prekiavusį Kazlų Rūdos savivaldybės Guobų kaimo gyventoją Albiną K. Bylą nagrinėjant teisme buvęs pareigūnas kaltę pripažino tik iš dalies ir buvo linkęs ją permesti savo bendrams, tuo metu šie aiškino, kad būtent R. Mikuckas buvo šaltakraujiško nusikaltimo organizatorius.

Delfi.lt rašė, kad ketverius metus policininko uniformą vilkėjęs R. Mikuckas darė nusikaltimus su tais, kuriuos privalėjo drausminti. Jo bendrininkais buvo ne kartą teisti Vaidas Masalskis bei Egidijus Dobilas, su kuriuo R. Mikuckas anksčiau nuomojo vieną kambarį. Dar 2008 m. vasarą, kai trijulė padarė Suvalkiją sukrėtusį nusikaltimą, E. Dobilas slapstėsi nuo policijos. Jis buvo ieškomas, kad atliktų bausmę už kitą, prieš porą metų Kauną šokiravusį nusikaltimą – išžaginimą vieno Laisvės alėjos baro moterų tualete. R. Mikuckas tikino to nežinojęs. Jis taip pat teigė, kad elektrošoką bei revolverį, panaudotus prieš Kazlų Rūdos savivaldybės Guobų kaimo gyventoją Albiną K., įsigijęs savigynos tikslais.

Asociatyvi nuotrauka DELFI

2008-ųjų liepos 1-oji R. Mikuckui buvo laisvadienis. Tądien apie 7 val. jis su bendrais jau buvo prie metalo laužo rinkimu užsiimančio vienišiaus Albino K. sodybos. Pagal išankstinį planą, kurį sukūrė auką pažinojęs V. Masalskis, pas 71 metų Albiną K. patraukė tuo metu 23 metų R. Mikuckas su 21 metų E. Dobilu. Pirmasis – apsiginklavęs revolveriu, antrasis – elektrošoku.

Egzekucija pradėta jau kieme – vyrui suduoti mažiausiai keturi smūgiai. Jam sužalota galva, sulaužyti šonkauliai. Tada Albiną K. užpuolikai supančiojo virve bei lipnia juosta, o ant galvos uždėjo plastikinį maišą ir užveržė aplink kaklą. Egzekuciją jie pratęsė nusinešę auką į namą.

Kitą dieną Albinas K. rastas lovoje be gyvybės ženklų. Mirties priežastis – uždusimas.

Atsakomybėn patraukti vyrai teigė nenorėję žudyti – tik išgauti, kur laikomi pinigai. Paskutinis su auka buvo likęs R. Mikuckas. Jis prisipažino, kad senukas dar kalbėjo – prašė pasigailėti, žadėjo atiduoti visus pinigus.

Per vieną apklausą R. Mikuckas prisipažino radęs seifo raktą. Kiek ten buvo pinigų, velionio nebepaklausi. R. Mikuckas buvo prasitaręs apie 8 tūkst. litų. Tačiau neva bėgdamas didžiąją dalį išbarstęs.

Nužudytojo brolis įsitikinęs, kad plėšikavęs pareigūnas tiesiog apgavęs bendrus. „Vilkint policininko uniformą plėšikauti lengviausia“, – ironizavo Vytas K.

Į nelaimės vietą jį iškvietė kaimynė, norėjusi pranešti Vyto K. broliui apie kito kaimyno mirtį, bet niekaip neprisiskambinusi. Vytui K. teko lipti į užrakintus brolio namus per langą. Kas tiksliai iš jų dingo, neaišku. Tačiau kieme pasigesta seno ZIL automobilio. Kad jį išsigabentų, nusikaltėliai kvietė į talką net Albino K. kaimynus.

Grobis buvo parduotas vienoje Kauno metalo supirktuvėje už 3 500 litų. Kitą dieną trijulė ketino susirinkti ir likusį metalo laužą, bet aukos kieme jau darbavosi policija. Tai pastebėję įtariamieji tyliai dingo.

Trijulė (tuo metu E. Dobilas jau kalėjo) buvo demaskuota po kelių savaičių. Atliekant kratą R. Mikucko namuose, rastas iškalbingo turinio maišelis. Jame, be revolverio bei elektrošoko, aptikta ir narkotikų – kokaino bei metamfetamino. R. Mikuckas tikino ketinęs nešti tai kolegoms ir prisipažinti. Neva narkotikus jam prieš vykstant pas Albiną K. įbrukęs V. Masalskis – kad pasijustų drąsiau. Neva V. Masalskis su E. Dobilu juos suvartojo, o jis atsisakė ir parsinešė narkotikus namo.

R. Mikuckas buvo nuteistas ir dėl neteisėto šaudmenų laikymo. Jo namuose rasta ir pistoleto „Makarov“ šovinių, kuriuos pareigūnas teigė pavogęs per pratybas, ir savadarbių šovinių revolveriui. R. Mikuckas neslėpė perdirbęs juos pats.

Prieš ateidamas į nuovadą, R.Mikuckas dirbo Kauno transporto policijoje – budėjo (arba, kaip ironizuoja kolegos, sargavo) požeminėje perėjoje ties Geležinkelio stotimi. Aleksoto policijos nuovadoje jis gaudavo „į rankas“ apie 1500 litų ir teigia ryžęsis plėšikauti dėl pinigų trūkumo.

Rizika, kad nusikals, yra pernelyg maža

15 metų laisvės atėmimo bausme nuteistas R. Mikuckas ne kartą siekė anksčiau laiko išeiti į laisvę, tačiau iki šiol teismai jam priimdavo nepalankius sprendimus. Šįkart nuteistojo nepaleisti į laisvę taip pat buvo nusprendęs Kaišiadorių teismas, tačiau R. Mikucko apeliacinį skundą išnagrinėjęs aukštesnės instancijos teismas nutarė, kad buvęs policininkas jau yra vertas pasitikėjimo ir gali likusią bausmės dalį atlikti namuose.

„Teismo argumentai iš esmės prieštarauja viso lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigos esmei, kadangi asmens elgesys įkalinimo įstaigoje, jo noras dalyvauti švietėjiškose programose, siekis dirbti ir rodo asmens elgesio pasikeitimus ir jo siekį integruotis į visuomenę išėjus iš įkalinimo įstaigos“, – skunde teigė nuteistasis.

Jis su advokatu pabrėžė, kad per daugiau kaip trylikos metų bausmės atlikimą niekuomet nebuvo baustas drausmine tvarka, visą bausmės atlikimo laiką dirbo.

„Tad visų šių aplinkybių ignoravimas, tariamų pažeidimų pripažinimas ir jų suabsoliutinimas rodo priimtos nutarties aiškų nepagrįstumą bei ją priėmusio teismo šališkumą“, – buvo teigiama skunde.

Be to, R. Mikuckas piktinosi, kad jo į laisvę nutaręs nepaleisti Kaišiadorių teiusmas esą nepagrįstai išskirtinę reikšmę suteikė padaryto nusikaltimo pobūdžiui, pavojingumui, likusios neatliktos bausmės dydžiui: „Teismas taip ir nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių R. Mikucko asmenybė iki šiol išlieka pavojinga visuomenei. Jis yra atlikęs daugiau kaip trylikos metų laisvės atėmimo bausmę, iš jam paskirtų penkiolikos metų. Atliktoji dalis yra didžioji dalis bausmės, tad pritaikius lygtinį paleidimą R. Mikuckui, bausmės tikslai bus pasiekti, kadangi jo nepriekaištingas elgesys per visą bausmės atlikimą sudaro pagrindą tokiai išvadai.“

Be to, jis pabrėžė, kad iki nuteisimo turi įgijęs darbinę patirtį, taip pat ir yra įgijęs specialybę.

„Šios aplinkybės didina sėkmingos jo integracijos darbo rinkoje tikimybę, o tuo pačiu mažina riziką nusikalsti pakartotinai siekiant gauti pajamų neteisėtu būdu“, – nuteistasis pažymėjo, kad bausmę atlieka atvirojoje kolonijoje, kur yra intensyviai ruošiamas lygtiniam paleidimui.

Teisėjai: reikia skatinti nuteistuosius

Apeliacinį skundą išnagrinėję teisėjai pripažino, kad R. Mikucko skundas pagrįstas, todėl jis turi būti paleistas į laisvę – tokią išvadą buvo padariusi ir pataisos namų Lygtinio paleidimo komisija.

„Komisija tinkamai įvertino nuteistojo R. Mikucko asmenybę, jo elgesio korekciją bei pažangą mažinant nusikalstamo elgesio riziką, – pabrėžė apeliacinės instancijos teismas. – Komisija pagrįstai nusprendė, jog šiuo metu jau įmanoma nuteistąjį toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, jo atžvilgiu taikant lygtinio paleidimo institutą, ir tai neturėtų sutrukdyti iki galo realizuoti jam paskirtos bausmės tikslų ar pažeisti teisingumo principo įgyvendinimą.“

Pasak teisėjų, atsisakydamas tvirtinti Lygtinio paleidimo komisijos nutarimą, Kaišiadorių teismas išskirtinę reikšmę suteikė R. Mikucko padaryto nusikaltimo pobūdžiui ir pavojingumui bei likusios neatliktos bausmės dydžiui, tačiau visapusiškai neįvertino duomenų, susijusių su sumažėjusia nuteistojo rizika pakartotinai nusikalsti lygtinio paleidimo atveju ir iš esmės nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių nuteistojo asmenybė iki šiol išlieka pavojinga visuomenei, lakoniškai konstatuodamas, kad jo pažanga dar nėra pakankama.

„Tokie pirmosios instancijos teismo motyvai vertintini kaip formalūs ir deklaratyvūs, kadangi nusikalstamos veikos pavojingumas, pobūdis ir likusi neatliktos bausmės dalis, sprendžiant klausimą dėl nuteistojo galimybės išeiti į laisvę jo atžvilgiu taikant lygtinio paleidimo institutą, galėtų būti vertinami tik kitų nuteistojo elgesį ir asmenybę charakterizuojančių duomenų kontekste, vadovaujantis ne tik paskirtos bausmės tikslais, bet, visų svarbiausia, bausmės vykdymo principais bei lygtinio paleidimo tikslais; priešingu atveju, lygtinio paleidimo institutas praranda savo prasmę, o nuteistieji neskatinami pasitaisyti“, – nurodė teismas.

Anot teisėjų, nuteistasis laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose atliko už penkias nusikalstamas veikas, kurių viena priskiriama labai sunkių nusikaltimų kategorijai, pats sunkiausias nusikaltimas sukėlė negrįžtamas pasekmes – itin žiauriai dėl savanaudiškų paskatų buvo atimta žmogaus gyvybė. Tačiau, pabrėžė teismas, šios aplinkybės jau buvo įvertintos nuteistajam paskiriant ilgalaikę laisvės atėmimo bausmę.

Teismas pabrėžė, kad atlikdamas bausmę R. Mikuckas buvo skatintas net 15 kartų, bausmę atlieka lengvosios grupės sąlygomis atvirojoje kolonijoje, bausmės atlikimo metu jis motyvuotai tęsia darbinę veiklą pataisos įstaigoje, turi galimybę įsidarbinti paleidus jį lygtinai.

Asociatyvi nuotrauka © DELFI / Dainius Sinkevičius

„Nuteistojo pataisos procesas vyksta pakankamai sklandžiai, nuteistasis deda pastangas, siekdamas sistemingos integracijos į visuomenę, sistemingai gaunami paskatinimai patvirtina, kad nuteistasis šiuo metu nepriekaištingą elgesį rodo stabiliai ir nepertraukiamai“, – teismo teigimu, R. Mikuckui bausmės tikslai gali būti pasiekti taisant nuteistąjį neizoliuotą nuo visuomenės, lygtinio paleidimo taikymas galėtų leisti nuteistajam daugiau dėmesio skirti buvimui su artimaisiais, o jo elgesys bausmės atlikimo metu sudaro pagrindą manyti, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nebenusikals.

Pasak teismo, „nuteistasis šiuo metu prieš veikdamas yra linkęs pagalvoti, sprendimus stengiasi priimti atsakingai, nėra fiksuotų savitvardos praradimų, jaučiasi atsparus neigiamų emocijų įtakai bei geba kontroliuoti savo elgesį, atpažįsta savo problemines sritis“.

Bus prižiūrimas laisvėje

„Akivaizdu, jog turimas pozityvus darbinis užimtumas, aktyviai dalyvaujant privalomose ir papildomose socialinės reabilitacijos programose, dirbant įgyti įgūdžiai bei žinios, turimas išsilavinimas, nuteistajam bus naudingi ir laisvėje savo tikslų siekiant tik teisėtais būdais ir priemonėmis“, – įsitikinę apeliacinės instancijos teismo teisėjai.

Jų teigimu, yra pagrindas manyti, kad R. Mikuckas savo elgesį pakeitė ir gyvenimo tikslų sieks teisėtomis priemonėmis, laikysis įstatymų ir naujų nusikaltimų nedarys.

„Nuteisto asmens lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos nėra visiškas atleidimas nuo paskirtos bausmės, kadangi lygtinai paleistas asmuo yra prižiūrimas ir stebimas„ jam nustatomi įpareigojimai ir suvaržymai, kurių pažeidimai gali nulemti lygtinio paleidimo taikymo panaikinimą ir asmens grąžinimą į pataisos įstaigą neatliktai laisvės atėmimo bausmei atlikti, – pabrėžė teismas.

– Vertinant tikimybę, kad nuteistasis ateityje nenusikals, būtina atsižvelgti ir į tai, kad byloje nėra įrodymų, jog nuteistasis būtų susijęs su kriminaline subkultūra, nėra diskriminacinių nuostatų įrodymų, asmuo supranta poreikį turėti bendras, visų pripažintas vertybes. Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad nuteistasis vykdo socialinės reabilitacijos programas bei lygtinio paleidimo komisijos nustatytas rekomendacijas, dalyvauja elgesio pataisos programose, laikosi nustatytų vidaus tvarkos taisyklių, lavina darbinius įgūdžius, nesilaiko kriminalinės subkultūros, dalyvauja laisvalaikio užimtumo priemonėse.“