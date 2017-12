„Pakrančių gynybos raketų daliniai šalia Kaliningrado suformavo priešlaivinių raketų kompleksų „Bal“ ir „Bastion“ divizionus; kiti Baltijos laivyno raketų junginiai užbaigė infrastruktūros parengimą naujiems raketų kompleksams“, – nurodė laivyno atstovai. Vis dėlto kariškiai nenurodė, apie kokius būtent naujus raketinius kompleksus kalbama. Gegužę Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad šalia Karaliaučiaus buvo dislokuoti „Bal“ ir „Bastion“ priešlaivinių raketų sistemų divizionai. Anksčiau NATO reiškė susirūpinimą dėl galimo raketų sistemų „Iskander M“ dislokavimo Rusijos vakarinėse teritorijose, Karaliaučiaus krašte. Susiję straipsniai: Šalia Karaliaučiaus gali būti dislokuoti nauji Rusijos raketiniai kompleksai Domėtis istorija Rusijoje pavojinga: suimtas aktyvistas teigia, kad kovinius ginklus jam „pakišo“ saugumiečiai 2016-ųjų spalį Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad dėl Ginkluotųjų pajėgų kovinio parengimo Kaliningrado srityje ne kartą buvo dislokuoti raketų pajėgų daliniai su kompleksais „Iskander“, ir kad tokios praktikos atsisakyti nežadama. Tačiau Lenkijos gynybos naujienų portalas „Dziennik zbrojny“, remdamasis Rusijos gynybos ministerijos tinklalapyje paskelbta informacija, anksčiau šią savaitę pranešė, kad raketos „Iskander“ tapo vienos Kaliningrado srityje dislokuotos raketų brigados nuolatinės ginkluotės dalimi. Pasak leidinio, ministerijos pranešime minimo dalinio vado vardas ir pavardė leidžia atsekti, kad kalbama apie 152-ąją gvardijos raketų brigadą, kuri bazuojasi Įsrutyje (Černiachovske).

