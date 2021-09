„Anksčiau ar vėliau I. Šimonytė irgi turės daryti tokius sprendimus, ir nuims įtampą. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad kai kurie ministrai sėdi ne savo rogėse. Tai yra ponia Agnė Bilotaitė, Arūnas Dulkys. Ko gero, prezidentas buvo teisus abejodamas, ar jis sugebės krizės metu valdyti šitą krizę pandemijos.

Neigiami atsiliepimai buvo net tarp pačių konservatorių – dėl A. Bilotaitės, kad jai trūksta patirties. Ko gero, abejonės pasitvirtino“, – „Žinių radijo“ laidoje „Įvykiai ir komentarai“ kalbėjo T. Ignatavičius.

Apžvalgininkas teigė, kad sprendimas skirti A. Bilotaitę į postą buvo priimtas todėl, kad „kitaip ji keltų bangas partijoje“.

„Dabar turime situaciją, kad ponia ministrė kelia bangas visoje Lietuvoje, ir tos bangos jau yra pavojingos. Bet vyriausybė ir konkrečiai premjerė, matyt, nenori rizikuoti išjudinti to laivelio dar labiau. Nes, viena vertus, to reikalauja protestuotojai, ir tai parodytų baimę, nuolaidžiavimą, kita vertus, ir pandemijos problemos dar neišspręstos, tai dabar keisti ministrą nenaudinga. Ko gero, Eugenijus Gentvilas teisus, kad nėra tinkamas metas“, – sakė T. Ignatavičius.

Tačiau, jo nuomone, premjerė tokiam žingsniui turi būti pasiruošusi.

„Manau, kad I Šimonytė turi turėti sąrašiuką, susitarimą su žmonėmis, kurie pakeistų kritikuojamus ministrus, nes akivaizdu, kad jie bus pakeisti, bet laukiama tinkamos progos. Nes matome lyderystės stoką, ir yra disproporcija tarp arogancijos ir lyderystės, vieno yra per daug, kito yra per mažai, ir iš to kyla labai daug problemų“, – kalbėjo T. Ignatavičius.

Sako, kad tikrosios problemos dar pasimatys

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Šarūnas Liekis kalbėjo, kad valdžios laivas pradės eižėti, kada populiarumas dar labiau kris.

„Kritimo kreivė yra nuosekli nuo metų pradžios (…), ir atskirų politikų populiarumas mažėja. Bus pasiektas momentas, kada koalicijos partneriai pradės galvoti, ar mums verta toliau būti, nes pagrindinis partneris mus traukia žemyn“, – sakė Š. Liekis.

Jo nuomone, tai, kad kol kas dar nėra keičiami ministrai, yra susiję ne tik su premjerės, bet ir prezidento pozicija.

„Jeigu atsiminsime ankstesnes koalicijas, ministrų pasitraukimą, tai ten, kur būdavo silpnesnis premjeras, jis dažnai keisdavo ministrus. Sakykime A. Butkevičius pasiduodavo spaudimui iš Prezidentūros. Dabar mes turime visai kitokio pobūdžio Prezidentūrą, kuri visiškai kitaip elgiasi Vyriausybių atžvilgiu“, – sakė Š. Liekis.

Tačiau jis iš I. Šimonytės pasirodymų susidarė įspūdį, kad „ji jaučia stiprią įtampą ir iš aplinkos, ir savo frakcijoje, ir su kitais koalicijos partneriais“.

„Ko gero, gali būti įvairių sukrėtimų, kai kainos mostels kokį lapkričio mėnesį“, – sakė Š. Liekis.

Nemano, kad Skvernelio kompanija jungsis su socialdemokratais

Aptardamas į naująją frakciją besijungiančių parlamentarų ateitį, T. Ignatavičius suabejojo, kad jie ateityje įsilies į socialdemokratų gretas.

„Aš manau, kad jie bandys kurti partiją, kažkokį naują judėjimą. Buvo girdėta, kad yra kažkokios kalbos dėl socialdemokratų. Manau, kad socialdemokratams nebūtų naudinga ta sąjunga su S. Skverneliu dabartiniu metu, kai jų reitingai yra pakilę, ir išrinktas naujas lyderis“, – sakė jis.

Pasak politikos apžvalgininko, daugiau logikos yra svarstymuose, kad jie galėtų savo ateitį sieti su Žaliųjų partija.

„Nes vienas iš pagrindinių naujojo judėjimo su S. Skverneliu iniciatorių yra komisaras Virginijus Sinkevičius. Jis turi aplinkosauginių idėjų ir yra komisaras jūrų, vandenų ir žuvų. Galbūt yra logikos, kad vyksta kažkokie pokalbiai su žaliaisiais“, – svarstė T. Ignatavičius.

Laidos pašnekovas spėjo, kad pradžioje naujajam dariniui vadovaus S. Skvernelis.

„Bet labiau už to stovi komisaras, kuris galvoja apie tai, kad pasibaigs jo kaip komisaro kadencija, grįš į Lietuvą, ir turbūt galvoja apie politinę perspektyvą“, – sakė T. Ignatavičius.