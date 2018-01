„Viena vertus, tikrai džiugu, kad žmogus pagaliau priėmė sprendimą, kurį jis seniai turėjo priimti, nes nėra tinkamas eiti Seimo nario pareigas. (...) Kita vertus, paskutiniu momentu, matydamas, kad nepavyks užvilkinti proceso, nepavyks pažeminti dar kartą Seimo, jis išvengė pašalinimo apkaltos būdu. Taigi, paskutiniu momentu pabandė iš balos išlipti sausas. Bet vis dėlto jis tai padarė per vėlai: Konstitucinio Teismo sprendimas jau yra, visa Lietuva žino, kad jis pažemino tas moteris, šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką“, – žurnalistams penktadienį sakė Seimo narė. Seimo pirmoji vicepirmininkė „valstietė“ Rima Baškienė irgi sakė, kad ankstesnis pasitraukimas būtų buvęs geresnis sprendimas. Susiję straipsniai: Vietoje Pūko į Seimą einanti Valiukevičiūtė: yra dar nebaigtų darbų Pūkas atsistatydina: nenorėjo atsiprašyti merginų „Aš džiaugiuosi, kad kolega K. Pūkas pasakė, kad jis atsistatydina, kad nereikia viso to proceso, slapto balsavimo. Bet jei jis būtų tai padaręs pačioje apkaltos pradžioje, bent po Konstitucinio Teismo sprendimo, būtų dar geriau, tai būtų parodę jo gražų ryžtą. Dabar laukta iki paskutinės minutės, bet įvyko, kaip įvyko“, – BNS sakė R. Baškienė. Jos taip pat neįtikino K. Pūko argumentai, kad posėdį dėl jo mandato panaikinimo reikėtų atidėti dėl advokatės Aušros Ručienės išvykos į užsienį. „Vakar buvau labai nusiminusi, nes gavau advokatės raštą, kad ji išvyksta ir jos išvykimą reikėtų laikyti svarbia priežastimi, nes ji išvykta į Argentiną, Buenos Aires, ir grįžta tik sausio 29 dieną. Žmogaus teisė vykti, kur jis nori, bet apie tai, kad jis dalyvaus posėdyje, ponas K. Pūkas praneša sausio 9 dieną, o advokatė sausio 5-ąją jau įsigyja bilietus? Ką tai reiškia? Galimai Seimo narys turėjo žinoti, kad jo advokatė jau turi bilietus išskridimui“, – kalbėjo parlamentarė. Didžiausios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis sakė neabejojantis, kad K. Pūko mandatas būtų buvęs panaikintas, jei ir būtų prireikę slapto balsavimo. „Buvo labai smagu, kad visos frakcijos buvo labai vieningos, ir kai reikėjo spręsti, ar atsitraukti, nes nebuvo aišku, ar yra pažeidimas procedūrose, ar ne, visi buvome ryžtingi, kad einame iki galo. Akivaizdu, kad visi būtų balsavę (už mandato panaikinimą – BNS). Matyt, dėl to K. Pūkas ir pasirinko tą scenarijų, pajautė, kad jokių šansų nėra. Apsisprendimas jo suprantamas, išvengė kai kurių dalykų, draudimo kandidatuoti ir panašiai“, – BNS sakė R. Karbauskis. Liberalų sąjūdžio vadovas ir šios partijos frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas svarstė, kad K. Pūko traukimosi motyvas – noras neprarasti galimybės ateityje kandidatuoti į Seimą. „Šiaip gerai, kad jis priėmė tokį sprendimą, bet reikia suprasti jo motyvus: jis be apkaltos bet kada gali kažkur dalyvauti. Turėdamas apkaltą, pagal ligšiolinį reglamentavimą, jis nebegalėtų kur nors kandidatuoti. Tokie jo motyvai, o daugiau, tai gerai – nebuvo man mielas kolega“, – kalbėjo liberalas. Vis dėlto E. Gentvilas sakė nemanantis, kad atsirastų K. Pūkui šansą vėl patekti į Seimą suteikti galinti partija. Seksualiniu priekabiavimu apkaltintas parlamentaras K. Pūkas mandato pats atsisakė Seime pradėjus svarstyti jo mandato panaikinimo klausimą. Seimo statutas numato galimybę parlamentarui per apkaltos procesą bet kuriuo metu atsisakyti mandato pačiam. Seimas anksčiau nusprendė pradėti svarstyti jo mandato panaikinimo klausimą, nors K. Pūkas prašė procesą atidėti, į užsienį išvykus jo advokatei. Seimas penktadienį planavo balsuoti dėl seksualiniu priekabiavimu apkaltinto parlamentaro K. Pūko mandato panaikinimo, kai Konstitucinis Teismas jį pripažino sulaužius priesaiką ir pažeidus Konstituciją. Įtariama, kad Seimo narys seksualiai priekabiavo prie jo padėjėjomis norėjusių įsidarbinti ar šias pareigas ėjusių merginų. Parlamentaro mandatas būtų buvęs panaikintas, jei už tai būtų balsavę 85 Seimo nariai. Seimo specialioji komisija yra konstatavusi, kad K. Pūkas neetišku elgesiu diskreditavo valstybės ir Seimo autoritetą, nes bendraudamas su jo padėjėja dirbusia bei Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus darbo vietos siekiančiomis merginomis veiksmais, žodžiais, neverbaline kūno kalba pažemino kandidačių orumą, diskriminavo jas dėl socialinės padėties. Prokuratūra K. Pūkui yra pateikusi įtarimus dėl seksualinio priekabiavimo ir netinkamo ginklo laikymo. Dėl seksualinio priekabiavimo nukentėjusiaisiais pripažinti keturi asmenys. K. Pūkas į parlamentą išrinktas pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašą. Jam atsistatydinus, į parlamentą patekti pretenduoja buvusi parlamentarė Ona Valiukevičiūtė. Seime ji dirbo tris kadencijas nuo 2004 iki 2016 metų.

