Šakalienė išvardijo pagrindinius iššūkius, apsunkinančius gelbėjimo operaciją Pabradėje

Esame be galo dėkingi visiems, kurie mintimis yra su gelbėtojais ir šimtais žmonių, kurie, negailėdami savęs, dirba dieną ir naktį. Kaip daug mes iš jų reikalaujam padaryti per labai trumpą laiką, kas normaliom sąlygom yra net nerealu. O jie nesiskųsdami, be miego, sušalę, ketvirtą parą pamiršę save dirba tam, kad pasiektume šarvuotį kuo skubiau“, – teigė D. Šakalienė.