Iki pirmadienio elektroniniu būdu ir tiesiai per savivaldybes pateikta 191 tūkst. prašymų dėl išmokos vaikui. Iš jų jau priimta per 113 tūkst. sprendimų dėl 158,7 tūkst. vaikų – vienas prašymas gali būti už du ar daugiau vaikų. Ministerija ragina savivaldybes imtis papildomų priemonių, kad vaiko pinigai būtų išmokėti nevėluojant, primindama, kad išmokoms mokėti ir administruoti šiemet skirta 231,6 mln. eurų, iš jų administravimui – 4,5 mln. eurų. Ministerijos žiniomis, kol kas visus sausio mėnesį gautus prašymus išnagrinėjo ir priėmė sprendimus Ignalinos savivaldybė, iki vasario 20 dienos pagal visus sausio mėnesį gautus prašymus, dėl kurių priimti sprendimai, išmokas vaikui planuoja išmokėti Mažeikių, Rokiškio, Prienų ir kitos savivaldybės. Įstatymas numato, kad už praėjusį mėnesį mokamos išmokos turi pasiekti gavėjų sąskaitas iki mėnesio 25 dienos. Visiems šalies vaikams išmokos priklauso nuo sausio, tad turėtų būti išmokėtos vasario mėnesį. LNK laida „Labas vakaras, Lietuva“ skelbė, kad dėl didelio prašymų skaičiaus savivaldybės nespėja jų įvertinti ir vaiko pinigai tikriausiai bus išmokėti kovo mėnesio pradžioje. Pateikti prašymą išmokai gauti galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą spis.lt arba raštu savivaldybėse ar jų padaliniuose. Sausio pradžioje ši sistema buvo užstrigusi ir neveikė. Internetu kreipiantis dėl universalios 30 eurų išmokos vaikui papildomų dokumentų teikti nereikia. Prašymus teikiant savivaldybių skyriuose reikės pateikti savo asmens dokumentą. Nepriklausomai nuo pajamų už kiekvieną vaiką nuo sausio bus skiriama 30 eurų mėnesinė išmoka. Ji priklausys visiems šalies vaikams iki 18 metų, o jei jie mokosi – iki 21-erių. Mažai uždirbantiems arba daugiavaikiams tėvams bus mokamos papildomos išmokos. Jiems išmoka sudarys 58,5 euro už vaikus iki dvejų metų ir 45,2 euro – už vyresnius vaikus. Šios išmokos pakeitė iki sausio tėvams galiojusią mažesnio pajamų mokesčio lengvatą, per mėnesį leidusią tėvams susigrąžinti iki 30 eurų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.