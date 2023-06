„ (...) Šiemet vaikų dienos centrams iš valstybės biudžeto buvo skirta beveik milijonu eurų daugiau, nei praeitais metais – 8,46 mln. eurų, Džiugu, kad savivaldybės supranta vaikų dienos centrų svarbą ir daugėja savivaldybių, kurios didina vaikų dienos centrų finansavimą iš savo biudžetų“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

SADM pažymi, kad iš valstybės biudžeto finansuojami tie vaikų dienos centrai, kurie teikia akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą. Tai užtikrina stabilią vaikų dienos centrų veiklą visus metus. Teisė teikti tokią paslaugą suteikiama 3 metams, finansavimas skiriamas kasmet.

Iki šių metų visiems vaikams buvo nustatyta skirti vienoda savivaldybės biudžeto lėšų suma, 2022 m. – 30 eurų per mėnesį vienam vaikui. Tačiau 2023 m. ši suma ne tik padidinta, bet ir diferencijuota – pagal nustatytą tvarką, savivaldybės iš savo biudžetų kiekvieno vaiko su negalia ar vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, dienos socialinės priežiūros paslaugoms finansuoti turi skirti ne mažiau nei po 60 eurų per mėnesį, kitų vaikų – ne mažiau nei po 32,5 euro per mėnesį.

Ministerija nurodo, kad kasmet daugėja ir savivaldybių, kurios kiekvieno vaiko paslaugai finansuoti skiria daugiau, nei nustatyta minimali skirtina suma: 2021 m. tokių savivaldybių buvo 16, 2022 m. – 17, o 2023 m. – net 30. Daugiausiai savivaldybės biudžeto lėšų vienam vaikui minėtai paslaugai finansuoti šiemet skiria Klaipėdos miesto savivaldybė – nuo 356 eurų iki 486 eurų per mėnesį.

Kasmet didėja ne tik vaikų dienos centrų finansavimas, bet ir skaičius vaikų, kurie gauna vaikų dienos socialinę priežiūrą vaikų dienos centruose. 2022 m. 12998 vaikai iš 9545 šeimų gavo šią paslaugą, t. y. 1,9 tūkst. vaikų daugiau nei prieš tai buvusiais metais. 2021 m. šią paslaugą gavo 11146 vaikai iš 7903 šeimų, pažymima pranešime.