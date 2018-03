„Sulaukėme kreipimųsi, kodėl nepradedamas tyrimas dėl knygos šmeižto, ar etiška ne istorikei rašyti knygas istorinėmis tematikomis? Kodėl sudaryti nusikaltimus dariusių lietuvių tautybės žmonių sąrašai, žydų tautybės nėra sąrašų? Ar tai ne dvigubi standartai moksle?“ – sakė V. Sadauskas Seime. Antisemitizmu apkaltintas kontrolierius Seime svarstant nepasitikėjimo juo klausimą teigė negalintis „pradėti tyrimo dėl literatūrinių kūrinių“, todėl pasiūlęs 1000 eurų atlygį už publikaciją apie žydų tautybės asmenis, žudžiusius ar prisidėjusius prie trėmimų, kankinimų. „Aš negaliu pradėti tyrimo nei dėl literatūros kūrinių, nesu istorikas, ir mokslinių tyrimų irgi negaliu atlikti, vienintelis, ką aš galėjau, prisidėti lėšomis prie šio tyrimo“, – sakė V. Sadauskas. „Lietuviai su žydais buvo dvi tautos. Tai yra dvi grupės, kurie teigė apie mus jau yra sąrašai, o apie žydus nėra. (...) Apie tai nebuvo diskusijos. Todėl ir buvo vienas klausimas: taip, gerai, jeigu yra mokslininkai, surinks duomenis, įvertins ir padarys“, – savo siūlymą aiškino V. Sadauskas. Tokio tyrimo teisėtumą jis grindė „mokslinių tyrimų laisve ir objektyvumu“. „Kiekvienas žmogus turi teisę į saviraiškos laisvę, ji apima nekliudomai ieškoti, gauti informaciją“, – sakė kontrolierius. Nepasitikėjimo procedūrą inicijavusi liberalė Aušrinė Armonaitė teigė, kad kontrolieriaus paskelbtas siūlymas „yra neapykantos kalba“. „Tai yra neapykantos kalba, kuri turi daug proaktyvaus antisemitizmo požymių, akivaizdu, kad tai skatinimas kitų ieškoti, vienos tautybės pagrindu, nusikaltimų įrodymų“, – sakė A. Armonaitė. Tuo tarpu „tvarkietis“ Vytautas Kamblevičius sakė besižavintis kontrolieriaus drąsa. „Žaviuosi jūsų drąsą šioje mūsų salėje. Pirmas žmogus, kuris bando pasakyti tiesą, ir man atrodo, kad po jūsų tokio išsamaus pasisakymo, daug kas galvos visai kitaip, negu daug kas interpretuoja“, – sakė V. Kamblevičius. „Esu girdėjęs dug ministrų, pareigūnų, kalbančių iš šios tribūnos. Bet tokį tiesų, sąžiningą žmogų, stovintį šitoj tribūnoj, aš, išdrįsiu sakyti, matau pirmą. Džiaugiuosi jumis, kad esate drąsus, be kompromisų žmogus“, – kontrolieriui paramą išsakė „tvarkietis“ Petras Gražulis. Konservatorius Mantas Adomėnas teigė, kad V. Sadauskas atlygį pasiūlė už tyrimą, kuris nekorektiškai suformuluotas ir pseudomokslinis, todėl nebegali eiti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigų. „Tyrimo formuluotė, kai ieškoma žydų tautybės asmenų, padariusių nusikaltimus, yra nekorektiška, dvelkia rasizmu ir antisemitizmu“, – sakė kontrolierius. Nepasitikėjimo procedūrą akademinės etikos kontrolieriumi inicijavo 29 parlamentarai iš liberalų, konservatorių, socialdemokratų ir „valstiečių“ frakcijų. Po V. Sadausko ir parlamentarų pasisakymų, vėliau ketvirtadienį vyks slaptas balsavimas dėl nepasitikėjimo kontrolieriumi. Mokslo ir studijų įstatymas numato, kad akademinės etikos kontrolierius iš pareigų gali būti atleistas, kai nepasitikėjimą juo pareiškia daugiau kaip pusė visų Seimo narių. V. Sadauską trauktis iš pareigų paragino anksčiau su juo susitikęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, tačiau kontrolierius teigė to daryti neketinantis, nes kaltės savo veiksmuose nemato. „Žmogus atsistatydina, jeigu yra padaręs ką nors neteisingo, neigiamo arba blogo. (...) Aš nemanau, kad esu įžeidęs, nuskriaudęs, sumenkinęs“, – tuomet žurnalistams sakė V. Sadauskas. V. Sadausko kaip akademinės etikos kontrolieriaus kadencija baigiasi šių metų birželį.

