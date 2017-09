„Vyriausybė laikysis įsipareigojimų ir ta apimtimi, kuri buvo vykdoma, tas neformalus švietimas turės būti vykdomas, klausimas dėl šaltinio. Dalis sumos rasta. Apklausėme visas 60 savivaldybių, kiek, kam ir dėl ko trūksta, tad tuos sprendimus, kuriuos pasakėme, kad mes juos įgyvendinsime, privalėsime padaryti ir padarysime“, - žurnalistams sakė premjeras. Anot S.Skvernelio, 2017-ųjų biudžete neformaliojo ugdymo krepšeliui skyrus mažiau pinigų, nei pernai, dalis savivaldybių kompensacijų gavėjų ratą sumažino, dalis jų kompensacijas skyrė visa apimtimi, padengdamos skirtumą iš savo biudžetų. Susiję straipsniai: Meta gelbėjimo ratą valdantiesiems: sugalvojo, kaip apeiti G. Palucką Seimo pirmininkas prognozuoja didžiulį pasipriešinimą valstybės tarnybos pertvarkai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) birželį pranešė, kad papildomos lėšos norint nuo rugsėjo 1-osios užtikrinti neformalaus ugdymo finansavimą bus surastos. Skelbta, jog tam reikėtų 2,6 mln. eurų. Taip pat žadėta numatyti visas reikiamas lėšas kitiems metams 2018-ųjų biudžete. Klausimą dėl būrelių finansavimo keliantys vilniečiai šią savaitę sulaukė didesnių, nei anksčiau, sąskaitų už neformalųjį ugdymą, kadangi būrelių vadovai iki šiol nebuvo sulaukę garantijų, jog 15 eurų kompensacijos nuo rugsėjo iki gruodžio bus skiriamos. Meras Remigijus Šimašius dar antradienį tikino gavęs Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pažadą, jog dalis reikiamos sumos bus skirta. Mero patarėjas Albertas Lakštauskas nurodo, kad norint ir toliau užtikrinti paramą 15 tūkst. vilniečių, reikia apie 0,5 mln. eurų, ministerija žadėjo skirti apie 200 tūkst., likusią dalį, gavus tarybos pritarimą, tikimasi skirti iš Vilniaus savivaldybės biudžeto.











