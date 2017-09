„Pinigų plovimas, Europos Sąjungos lėšų neteisėtas panaudojimas, pridėtinės vertės mokesčio grobstymas – tai nusikalstamos veikos, su kuriomis kovoja FNTT. Siekiame, kad ši kova būtų kuo efektyvesnė, todėl iš naujo vadovo tikimės ryžtingų sprendimų. A.Mikulskis ilgametės tarnybos metu įrodė, kad yra aukštos kompetencijos profesionalus pareigūnas, savo darbe besivadovaujantis aukščiausias skaidrumo ir atsakomybės standartais. Tikiuosi, kad jo vadovavimas atneš į FNTT ilgai lauktą proveržį“, – Vyriausybės pranešime spaudai cituojamas ministras pirmininkas. Vėliau kalbėdamas su žurnalistais jis teigė, kad dabartinis policijos įvardijamas šešėlinės ekonomikos mastas yra toks, kad su juo taikstytis negalima. „Šiandien turėjome vieną iš uždarų klausimų, paskutinį, kur pristatė mums policija pagal atskirus sektorius, koks yra mastas šešėlio, tai vienareikšmiškai tiek policija, tiek FNTT turi daryti proveržį ir mes tikrai negalime taikstytis su tuo, ką pamatėme“, – kalbėjo ministras pirmininkas. Daugiau kaip 30 metų Vilniaus policijoje dirbęs A.Mikulskis į pareigas skiriamas nuo rugsėjo 15 dienos. FNTT nuolatinio direktoriaus neturėjo nuo kovo, kai baigėsi Kęstučio Jucevičiaus kadencija. Nuo tada įstaigai laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Rameikis. Vyriausybėje anksčiau diskutuota FNTT sujungti su Muitinės kriminaline tarnyba arba Valstybine mokesčių inspekcija, tačiau prieš kelias savaites vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas paskelbė, kad tokių planų atsisakoma. Seimas birželį pakeitė FNTT direktoriaus skyrimo tvarką. Iki tol jį skirdavo vidaus reikalų ministras, naujoji tvarka numato, kad FNTT vadovą skiria Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu. FNTT buvo įsteigta 2002 metais, pertvarkius Mokesčių policijos departamentą. Šiuo metu FNTT teigia daugiausiai dėmesio skirianti nusikaltimams, susijusiems su pinigų plovimu, pridėtinės vertės mokesčio grobstymu, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu.

