„Ieškome būdų, kad dar šiais metais centrinį šildymą naudojantys gyventojai nepatirtų staigaus (PVM tarifo - BNS) šuolio nuo 9 proc. iki 21 procento. (....) Mes turime pasiskaičiuoti, turint tuos pasiskaičiavimus, surasti finansavimo šaltinius. Jeigu tokia teorinė galimybė bus, Vyriausybė tokį sprendimą priims ir siūlys Seimui įstatymo korekcijas“, - ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė S. Skvernelis. Jis pabrėžė, kad planai nuo kitų metų pradžios nustatyti naują 15 proc. lengvatinį PVM tarifą nekeičiami. „Vyriausybės siūlymas, kalbant apie 2018 metus, susitarimas, kuris buvo pasiektas ir su opozicijos didžiausia frakcija, tai nuo sausio 1 dienos 15 proc., paliekant tą pačią ribą kompensavimo, kas yra priimta, 10 proc. šeimos pajamų šildymui. Manau, kad šie du sprendimai tikrai leis padaryti taip, kad ta našta nebūtų nepakeliama arba per didelė“, - tvirtino S. Skvernelis.

Pasak jo, gyventojų išlaidas šildymui taip pat mažins daugiabučių renovacijos programa, numatanti kasmet atnaujinti po 500-600 namų. Susiję straipsniai: Siūlo visiems kartu ieškoti naujų idėjų šalies proveržiui pasiekti S. Skvernelis: finansavimas savivaldybių projektams priklausė nuo partinių ryšių „Jei programa sėkmingai judės, ji tikrai išspręs klausimą dėl kainų mažinimo, nes tiesiog bus šildomas ne oras, o ekonomiškai šildomi butai. Tada mes tą lengvatą įvedame pastoviai, o ne laikinai (...) ir, galbūt, baigę renovacijos programą pilnai, po kelerių metų galėsime svarstyti, ar tai aktualu yra“, - aiškino premjeras. Šildymui nuo birželio taikomas įprastas 21 proc. PVM tarifas. Liepos pradžioje valdantieji „valstiečiai“ sutiko su konservatorių siūlymu grąžinti lengvatą mainais į pastarųjų paramą urėdijų reformai. Finansų ministras Vilius Šapoka tuomet teigė, kad nuo spalio iki metų pabaigos šildymui laikinai bus grąžinta 9 proc. PVM lengvata. Nuo 2018 metų pradžios Vyriausybė siūlo įvesti naują 15 proc. lengvatinį PVM tarifą, kuris pakeistų šiuo metu taikomą 9 proc. tarifą. 15 proc. PVM būtų taikomas centriniam šildymui ir apgyvendinimo paslaugoms.











