Kalbėdamas apie Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) turimus ministrų, Seimo komitetų pirmininkų postus jis pabrėžia, jog „nepakeičiamų nėra“. „Vienos partijos atskirų žmonių sprendimai tikrai neišbalansuos valstybės (...). Mes nediskutuokime. Jei bus sprendimai pasitraukti kategoriškai besąlygiškai, tai mes, kalbantis su galbūt kitomis politinėmis jėgomis, tikrai galėsime pasakyti, kad kažkas turi pasilikti ir prašysime pasilikti. Nepakeičiamų nėra, yra tik nepakeisti“, – Vyriausybėje žurnalistams trečiadienį tvirtino S.Skvernelis. Susiję straipsniai: G. Paluckas: ministrams apsispręsti dėl postų bus duota savaitė Galutiniai rezultatai: dauguma LSDP skyrių siūlo trauktis iš valdančiosios koalicijos Jis sako, kad jau yra parengtas planas, kaip bus elgiamasi socialdemokratams galutinai apsisprendus palikti valdančiuosius, o dėl galimos koalicijos sudarymo kalbama su visomis politinėmis jėgomis. „Tikrai galiu pasakyti, kad Lietuvoje dirbs Lietuvos respublikos Vyriausybė, Seime bus dauguma ir planas yra. Visa tai numatyta, kokiu būdu tai įtvirtinama arba skelbiama – susitarimais. Koalicija bus“, - pabrėžė Vyriausybės vadovas. S.Skvernelis sako, kad trys socialdemokratų deleguoti ministrai automatiškai nebus atšaukiami, bus laukiama jų pačių „asmeninio apsisprendimo“. 43 iš 60-ies Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) skyrių pareiškė norą trauktis iš valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS), dėl galutinio sprendimo šeštadienį spręs partijos taryba. LSDP vadovas Gintautas Paluckas teigia, kad jei taryba palaikys skyrių sprendimą, ministrams, komitetų Seime vadovams apsisprendimui dėl pasitraukimo iš posto bus duota savaitė. Jis taip pat neatmetė, jog su „valstiečiais“ pavyks rasti kompromisų dėl tolesnio bendradarbiavimo socialdemokratams būnant „konstruktyvioje opozicijoje“.

