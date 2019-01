Asociacijos pranešime teigiama, kad „Vip communications“ tokiu būdu sukelia sumaištį ir įtarimus dėl galimos manipuliacijos, taip pat menkina pasitikėjimą visa ryšių su visuomene rinka, agentūrų teikiamomis paslaugomis, jų kokybe. „Tokia veikla ryšių su visuomene versle laikoma etikos pažeidimu, darančiu reputacinę ir finansinę žalą“, – rašoma pranešime. Asociacija teigia, kad agentūra „Vip communications“ iš asociacijos išstojo, kai buvo priimtas sprendimas nariams privalomai taikyti aukščiausius etikos standartus, įskaitant ir klientų deklaravimą bei interesų konfliktų vengimą. „Vip communications“ šio asociacijos pareiškimo kol kas nekomentuoja. 2009 metais įkurta Ryšių su visuomene agentūrų asociacija vienija Lietuvos agentūras, kurios teikia ryšių su visuomene ir konsultavimo paslaugas Šiuo metu asociacija vienija 9 agentūras – „Ad verum“, „Fabula Hill+Knowlton Strategies“, „Gravitas Partners“, „Headline Agency“, „Idea Prima“, „Integrity PR“, „Nova media“, „PR Service / Edelman Affiliate“ ir „Trylika-dvidešimt trys“. Susiję straipsniai: Nausėda apie paviešintus Pavilionio ir Gudelio susirašinėjimus: yra faktas, kurio dar niekam viešai nesakiau Nutekėjo slaptas susirašinėjimas: kas iš tikrųjų kūrė laiškus prieš Nausėdą Praėjusią savaitę portalas 15min.lt rašė, kad premjeras Saulius Skvernelis dažnai susitinka su viešųjų ryšių konsultantu Dariumi Gudeliu. Portalo duomenimis, 2018 metais Vyriausybės kanceliarija D. Gudeliui išrašė mažiausiai 19 leidimų patekti į Vyriausybės rūmus. D. Gudelis yra komunikacijos agentūros „Vip communications“ savininkas ir krepšinio klubo "Rytas" dalininkas. Per praėjusius Seimo rinkimus jo kompanija turėjo sutartį su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet po to jokių oficialių sutarčių nesudaryta. Anot 15min.lt, D. Gudelio agentūra „Vip communications“ ir bendrovė „MIG marketingo idėjų generatorius“ laimi daug viešųjų pirkimų. Pernai bendra laimėtų sutarčių vertė siekė daugiau nei 2,5 mln. eurų. Sutartis D. Gudelio bendrovės sudarė su įvairiomis valstybės institucijomis: Nacionaline mokėjimo agentūra, Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Aplinkos ministerija ir kitomis. Portalo duomenimis, didžiausios vertės užsakymą D. Gudelio įmonė gavo iš Nacionalinės mokėjimo agentūros netrukus po to, kai šios įstaigos viešųjų pirkimų ekspertu tapo premjero patarėjas viešųjų ryšių klausimais Tomas Beržinskas. Pirmadienį portalas delfi.lt paviešino Seimo nario, konservatoriaus Žygimanto Pavilionio laiškus agentūrai „Vip communications“. Juose vienas iš adresatų nurodytas D. Gudelis ir agentūros direktorius Giedrius Galdikas. Laiškuose aptariamas kreipimasis į SEB banko akcininkus dėl Gitano Nausėdos planų dalyvauti prezidento rinkimuose. Pats G. Nausėda vėliau portalui komentavo, kad tokiu būdu galbūt buvo bandoma „pravalyti kelią“ prezidento rinkimuose taip pat besivaržančiam S. Skverneliui.

