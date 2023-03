Belaisvio egzekuciją filmavo tam, kad vėliau ja galėtų didžiuotis

„Šlovė Ukrainai“, – tokie buvo paskutiniai eilinio Ukrainos kario žodžiai, kurį sušaudė į nelaisvę paėmę rusai.

Akivaizdu, kad Rusijos kariai beginklio ukrainiečio belaisvio egzekuciją filmavo specialiai ir vėliau šiuo įrašu daugybę kartų dalintasi. Nes prieš pasigirstant automatų šūvių serijoms, telefoną laikęs kariškis rusiškai praneša, kad jau filmuoja.

Vėliau pasirodė informacija, jog sušaudytas belaisvis – vasario 3 dieną kovų metu Rytų Ukrainoje be žinios dingęs 30-osios atskirosios mechanizuotosios brigados karys Tymofijus Mykolajovyčius Šadura.

Jungtinėse Amerikos valstijose (JAV) gyvenantis rusų politologas bei publicistas Andrejus Piontkovskis sako, jog šis vaizdo įrašas – tik vienas daugybės vykdomų karo nusikaltimų įrodymų.

Russians have today begun circulating an horrific video showing the execution of this unarmed Ukrainian POW. His defiant last words were "Glory to Ukraine." This war crime will likely become a powerful and enduring symbol of Russia's genocidal invasion pic.twitter.com/RIlum6AzZZ