Meras Remigijus Šimašius informavo, kad savivaldybė birželio 9-ąją vyksiančiai šventei, kurią remia Rusijos ambasada Lietuvoje, suteikė globojamo renginio statusą. „Kodėl Vilniaus savivaldybė leidžia Rusų dienas Vingio parke ir netgi suteikė globojamo renginio statusą? Todėl, kad negalime sau leisti, kad Vilniaus rusai manytų, jog jie nerūpi Lietuvai, o tik Kremliui. O būtent taip dalis bendruomenės pamanytų, jei daugelio metų tradicija leisti renginiui nemokamai naudotis Vingio parku šiemet būtų pakeista“, – savo feisbuko paskyroje teigia R. Šimašius. Renginyje tradiciškai dalyvauja Rusijos diplomatai, pastebima ne tik rusiškos, bet ir sovietinės simbolikos. Šiųmetinėje šventėje koncertuos populiariosios muzikos atlikėjai iš Maskvos, Sankt Peterburgo, Karaliaučiaus srities, vienas jų, Olegas Pogudinas, pernai yra surengęs koncertinį turą Rusijos okupuotame Kryme. R. Šimašius sako, kad jam „nebūtinai patinka muzikos atlikėjai“, kurie pasirodys scenoje, tačiau Vilnius, anot jo, „visada buvo ir bus atviras laisvę mylintiems žmonėms“, ypač rusams, kurie šimtmečiais randa prieglobstį ir laisvę Lietuvos sostinėje. Mero teigimu, ši Vilniaus misija šiuo metu yra itin svarbi, o sprendimą įtraukti jį į Rusijoje nepageidaujamų asmenų sąrašą jis vertina kaip „gerą šio darbo įvertinimą“. „Jei mūsų Migracijos departamentas mano, kad jie (atlikėjai – BNS) prisidirbę, manau, atliks savo darbą, ir neįleis jų į Lietuvą“, – pareiškė meras. Vilniaus opoziciniai konservatoriai šį žingsnį vadina pataikavimu Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikšioniškų šeimų sąjungos (LLRA – KŠS) atstovams, su jais liberalai šiemet sudarė koaliciją atsisakę joje konservatorių. „Vertiname tai kaip Remigijaus Šimašiaus pataikavimą jo naujam politiniam bendražygiui Valdemarui Tomaševskiui. Nenorime vertinti rusiškos kultūros, nesame nusiteikę prieš šios tautybės žmones, bet tai, kas vyksta Vingio parke per kultūros dienas – ne vienam yra tekę matyti, girdėti atgarsius“, – BNS teigė tarybos narys konservatorius Adomas Bužinskas. Jis sako, kad frakcija nėra prieš, jei organizuoti rusų kultūros renginius imtųsi pati savivaldybė, kviestų Rusijos opozicijos atstovus, intelektualus. „Bet ten tikrai nesirinks Rusijos elitas, diskutuojantis apie demokratijos problemas. Tai bus propagandinė šventė, dar viena priemonė Rusijos informacinio karo formate. Liūdna, kad meras daro tokius kompromisus, kurie daro Lietuvos įvaizdžiui nedaro teigiamos įtakos“, – teigė A. Bužinskas.

