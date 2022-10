„Dar naktį ji išvyko iš Maskvos. Be to, vakar ji internetu įsigijo lėktuvo bilietus į Dubajų, o šiandien – į Turkiją. Tai ji padarė norėdama suklaidinti operatyvininkus. Galiausiai ji į Lietuvą įvažiavo per Baltarusiją“, – sakė šaltinis.

Anot jo, pareigūnai turėjo sprendimą sulaikyti K. Sobčiak, tačiau „jai pavyko pasprukti“.

„Baza“ taip pat tvirtina, kad K. Sobčiak buvo planuojama sulaikyti. „Telegram“ kanalo duomenimis, operatyviniai darbuotojai jos laukė Vnukovo oro uoste, iš kurio ji iš pradžių ketino išskristi.

Pati K. Sobčiak kol kas nieko nepranešė apie savo buvimo vietą.

Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba BNS nurodė, kad negali teikti informacijos tretiesiems asmenims apie sieną kertančius privačius asmenis. Užsienio reikalų ministerija šios informacijos taip pat nekomentavo.

Anksčiau trečiadienį skelbta, kad tyrėjai atvyko į K. Sobčiak užmiesčio namą, stovintį Maskvos srityje, su kratos orderiu. Kaip spalio 26 d. ryte pranešė televizijos kanalas REN TV ir „Baza“, krata buvo atlikta žurnalistės name, esančiame kotedžų kvartale „Gorki-8“.

Teisėsaugos institucijose dirbantis TASS šaltinis papasakojo, kad tyrimas susijęs su baudžiamąja byla „dėl turto prievartavimo“. Atliekant minėtąjį tyrimą, spalio 24 d. vakare buvo sulaikytas 32-ejų metų amžiaus Kirilas Suchanovas, K. Sobčiak žiniasklaidos bendrovės „Ostorožno Media“ komercijos direktorius.

„K. Sobčiak neturi jokio procesinio statuso“, – nurodė šaltinis.

Ar žurnalistė buvo namuose kratos metu, neaišku.