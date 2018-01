Teisingumo ministerija nurodė, kad paprašė Maskvos teismo dėl nenurodomų pažeidimų uždaryti fondą „Penktasis metų laikas“, kuris nuomoja patalpas A. Navalno štabams ir įdarbina jo kampanijos darbuotojus. Kiek vėliau A. Navalnas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, jog tokie Teisingumo ministerijos veiksmai atspindi valdžios baimę, kad „rinkėjai streikuos“. Pagarsėjęs Kremliaus kritikas ir kovotojas su korupcija A. Navalnas pastaruosius metus aktyviai agitavo visuomenę išrinkti jį valstybės vadovu. Pareigūnai tvirtino, kad jis negali kandidatuoti, nes yra teismo pripažintas kaltu dėl valstybės turto grobstymo, nors daugelis tą bylą laiko politiškai motyvuota. Centrinė rinkimų komisija praeitą mėnesį oficialiai uždraudė A. Navalnui balotiruotis. Opozicijos lyderis į šį sprendimą reagavo raginimu boikotuoti rinkimus ir pateikė apeliaciją Aukščiausiojo Teismo bet jo skundas buvo atmestas. Prognozuojama, kad kovo 18-ąją vyksiančius rinkimus lengvai laimės dabartinis prezidentas Vladimiras Putinas. Kaip rodo apklausos, jį palaiko daugiau kaip 80 proc. Rusijos gyventojų.

