Rusijos puolamieji pajėgumai – ne tokie, kokių tikėjosi: tai nustebino net Europos ekspertus

„Mes, kibernetinio saugumo ekspertai, remdamiesi ankstesne patirtimi dėl Rusijos elgesio ir pajėgumų, buvome gan tikri, kad įvyks kibernetinis Perl Harboras“, – sakė Lenkijos nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas generolas Karolis Molenda.

Tačiau Ukraina buvo pasirengusi ir „atlaikė atakas iš Rusijos“, sakė K. Molenda Tarptautinio kibernetinio saugumo forumo (FIC) susitikime Lilio mieste Prancūzijos šiaurėje.

Tai parodė, kad galima pasirengti kibernetiniam konfliktui su Rusija, turinčia gerus puolamuosius pajėgumus, bet ne tokią gerą gynybą, pažymėjo K. Molenda.

Jis paminėjo kibernetines atakas prieš šią šalį, daugiausia surengtas nepriklausomų programišių.

Lietuvos kibernetinio saugumo vadovas pulkininkas Romualdas Petkevičius sakė, kad Rusija „nepasirengusi kariauti koordinuoto kibernetinio ir kinetinio karo“.

Kibernetinė veikla vykdoma visoje Ukrainoje, kalbama apie „tūkstančius“ atakų, naujienų agentūrai AFP sakė jis, bet pridūrė: „Nemanau, kad jos labai gerai suplanuotos.“

Prancūzijos kibernetinės gynybos pajėgų vadas generolas Didier Tisseyre'as panašiai kalbėjo apie Rusijos kibernetines atakas, nesusietas su kariniais puolimais Ukrainoje.

„Galbūt jiems nepavyko to organizuoti taip, kaip jie norėjo“, o jų pajėgumai „nėra tokie dideli, kaip įsivaizdavome“, sakė jis.

Tačiau jis pažymėjo, jog konflikto analizę komplikuoja faktas, kad į kovą įsitraukė nepriklausomos programišių grupės, o tokios kompanijos kaip „Microsoft“ ir „Starlink“ taip pat ėmėsi teikti pagalbą Ukrainai.

Pasak jo, dabartinis konfliktas kibernetinėje erdvėje „yra kaip regbio pasaulio čempionatas, kur visos komandos yra aikštelėje be jas išskiriančių marškinėlių“, be to, „aikštelėje yra ir žiūrovai, o tau reikia užkirsti kelią pelnyti taškų“.