Rusijos karas nusinešė gyvybes NATO valstybėje. Kas toliau: du pagrindiniai scenarijai

Apie sprogimus buvo pranešta po to, kai Rusija surengė eilinį masinį Ukrainos kritinės ir civilinės infrastruktūros apšaudymą sparnuotosiomis raketomis. Rusija antradienį paleido apie šimtą raketų. Prieš keletą savaičių sparnuotoji raketa Kh-101 nukrito Moldovos teritorijoje. Tačiau šį kartą incidentas įvyko Lenkijos teritorijoje, NATO valstybėje, kurios kiekvieną colį JAV ir kiti sąjungininkai žadėjo ginti.

Raketos nukrito netoli Pševoduvo miestelio, apie 8 kilometrus nuo sienos su Ukraina. Pševoduvas yra maždaug už 20 kilometrų nuo šiluminės jėgainės Dobrotvire. Būtent energetikos infrastruktūra buvo prioritetinis taikinys rusų smūgiams. Už 40 kilometrų nuo Pševoduvo yra dislokuotas RAT-31D radaras, kurio efektyvus nuotolis yra iki 500 kilometrų. Šis radaras yra integruotas į NATO oro gynybos sistemas, tad tikėtina, jog Lenkijos kariuomene ir NATO turės informaciją atsekti raketos trajektoriją, kas jas paleido ir raketų skaičių.

Lenkijos reakcija

Kuomet kaimynystėje vyksta didelio mąsto aukšto intensyvumo karas, incidentų riziką yra milžiniška. NATO nuo savo susikūrimo pradžios ne kartą buvo susidūręs su skirtingais incidentais. Tačiau antradienio raketų smūgis Lenkijai yra vienas rimčiausių išbandymų tiek NATO, tiek ir Lenkijai. Pirmą kartą karo metu į NATO sąjungininkės teritoriją pataikė raketa su koviniu užtaisu. Nuo to, kokia bus reakcija, priklausys ir ateities procedūros, nekalbant jau apie reakcijas į Rusijos provokacijas.

Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis sukvietė skubų saugumo tarybos posėdį, po kuriuo sekė ministrų kabineto posėdis. Pranešama, kad Morawieckis visus veiksmus derina su Lenkijos prezidentu, Andrzejumi Duda, ir ministru kabinetu.

Lenkų politikai ir apžvalgininkai viešojoje erdvėje reaguoja ramiai, bet užtvirtintai – prašoma visuomenės ramybės laukiant oficialaus tyrimo rezultatų ir pasitikėjimo valdžios sprendimais.

Pagrindiniai tyrimo klausimai – kas? Ir ar tai buvo atsitiktinumas?

Vis dar egzistuoja neaiškumas, kas paleido raketas ir kokio tipo raketos tai buvo – nėra aišku, ar tai buvo priešlėktuvinės raketos, ar sparnuotosios raketos smūgiai. Be to, jei paaiškėtų, jog tai buvo kelių raketų smūgis, būtų sunku argumentuoti, jog tai buvo tik nelaimingas atsitiktinumas. Faktas, jog buvo panaudotos kelios raketos, rodytų sąmoningą provokaciją.

JAV pareigūnai skelbia, jog preliminariai raketa buvo paleista ukrainiečių, kurie gynėsi nuo masinio rusų raketų smūgio. Lenkijos pusė vis dar tokios išvados nedaro – klausimų lieka daug.

Intensyvios diplomatinės konsultacijos ir užsienio reakcija

Po saugumo tarybos posėdžio Lenkija didina savo vienetų ir tarnybų kovinės parengties lygį, o pagal tyrimo aplinkybes bus sprendžiama dėl tolimesnių veiksmų. Lenkai svarsto apie NATO IV straipsnio inicijavimą, kuris įpareigoja Aljanso valstybes konsultacijoms dėl tolimesnių veiksmų užtikrinant narių saugumą.

Lenkų lyderių telefonai šiuo metu turėtų būti raudoni nuo skambučių. Andrzejus Duda jau konsultavosi su JAV prezidentu Joe Bidenu, NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Buvo kalbamasi su gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu. Nacionalinio saugumo biuro vadovas Jacekas Siewiera jau kalbėjosi su Jake'u Sullivanu, Bideno patarėju. Kalbamasi ir su prancūzais, britais bei vokiečiais.

Dauguma NATO rytinio sparno valstybių jau išreiškė griežtą poziciją, jog Lenkija gali tikėtis visokeriopos pagalbos. Tuo pačiu JAV vis dar komunikuoja ambivalentiškai – skelbiama, jog Gynybos departamentas neturi visos informacijos ir vis dar per anksti spręsti dėl konkrečių veiksmų.

Tuo pat metu rusų propagandistai jau spėjo „pasidžiaugti“ ir pašiepti šį įvykį, o Rusijos gynybos ministerija tik eilinį kartą skelbia apie tariamą Vakarų provokaciją.

Kokios raketos smogė Lenkijai?

Kol kas nėra aišku, kokio tipo raketomis buvo pataikyta į Lenkijos teritoriją. Lenkų apžvalgininkai teigia, jog pagal skeveldras, matomas iš įvykio vietos, galima svarstyti apie du variantus: 5V55 raketa, paleista iš S300 sistemos, arba sparnuotosios Kh-101.

Kh-101 sparnuota (oras–žemė) raketa yra naudojama tik Rusijos karinių pajėgų, o 5V55 galima rasti tiek Ukrainos, tiek Rusijos arsenaluose. Rusija karo metu ne kartą naudojo 5V55 raketas smūgiams į objektus (žemė–žemė, pritaikydama GSP/Glonass taikymosi mechanizmą). S300 nuotolis yra santykinai trumpas – vos 90 kilometrų. Tam, kad pasiektų smūgio vietą Lenkijoje, Rusija turėjo paleisti raketą iš Baltarusijos teritorijos. Tačiau pastaruoju metu nebuvo užfiksuota rusų 5V55 raketų paleidimo iš Baltarusijos teritorijos.

Įdomu, kad JAV Gynybos departamentas tvirtina, kad sprogimas nebuvo sukeltas jau numuštos raketos, tad lieka įmanomas tik tikslinis smūgis arba „paklydusi“ raketa.

NSC, DOD still assessing reports of an explosion in Poland today, but US official tells me it was likely caused by a missile strike or errant missile, not remnants of a missile Ukrainian armed forces shot down.