Rusijos intervencija į Ukrainą gali prasidėti jau vasarį: vienas iš klausimų – kokio masto invazijos tikėtis

L. Kasčiūnas pasakojo, kad su kolegomis iš Seimo per pastarąsias kelias savaites vyko į Briuselį bei JAV aptarti saugumo klausimus. Apie tai Delfi rašė jau anksčiau.

„Jeigu atsiranda Rusijos karinės pajėgos nuolatiniam buvimui Baltarusijoje, tai iš esmės turėtų skatinti ne tik NATO, bet ir amerikiečius, daugiausia dėmesio iki šiol skiriančius Europos saugumui ir gynybai, perplanuoti visą atgrasymo architektūrą. Kreipėmės dėl nuolat be pertraukų esančio karinio buvimo Lietuvoje. (...) Mes tai ir akcentavome – nuolatinis karinis buvimas, dar labiau pasikeitusi geopolitinė situacija“, – Seimo ir Rytų Europos studijų centro organizuotoje konferencijoje sakė L. Kasčiūnas.

„Atgrasymas yra pigiau ir lengviau nei gynyba“, – pabrėžė Seimo narys.

Jo teigimu, Lietuvos parlamentarai Amerikoje susitiko ne su vienu senatoriumi bei kitais JAV politikais.

„Jie politiškai supranta. Aišku, labai svarbus dalykas yra karinis patarimas.Kiekvienoje šalyje, JAV irgi yra vykdančioji valdžia, yra Pentagonas, administracija, Nacionalinio saugumo taryba – ten yra sprendimai modeliuojami, bet Kongresas, senatoriai gali per klausimus, per viešąją erdvę, per pasikreipimus kelti klausimą, ar šalia to stiprinimo, kuris vykdomas dabar Rumunijoje ir Lenkijoje nereikėtų to paties padaryti ir Baltijos šalyse. Politinis supratimas tikrai buvo ir aš tikiu, kad mes pajudėsime ta linkme“, – kalbėjo politikas.

„Mes nekalbame, kad būtų nuolatinis buvimas su vaikų darželiais, įsikūrimu atskiram gyvenimui Lietuvoje. Mes kalbame, kad nebūtų pertraukų tarp batalionų: jeigu vienas išvyksta, tai atvyksta kitas. Kad jis būtų stipresnės kovinės galios batalionas, labiau integruotas į mūsų nacionalinės gynybos sistemą“, – paaiškino NSGK pirmininkas.

Šiam tikslui pasiekti, kaip pranešė L. Kasčiūnas, yra numatyti dar keli susitikimai.

„Prie to Baltarusijos pokyčio reikia ir daugiau priešakinių pajėgų, nes reakcijos laikas trumpėja. Mums reikia reaguoti greičiau, dėl to turi būti mūsų regione. Tai yra ta jautri vieta. (...) Aš vis tik manau, kad mes tą pozityvų atsakymą subrandinsime“, – komentavo Seimo narys.

Ant stalo – bet koks scenarijus

L. Kasčiūnas akcentavo, kad geopolitinės situacijos vertinimas JAV yra labai panašus ir tarp analitikų, ir tarp politikų.

„Išvada bendra: ant stalo – bet koks scenarijus. Niekas neatmetama: nei karinė invazija, nei platesnio masto invazija, nei siauresnio masto invazija“, – tęsė jis.

Vis dėlto NSGK pirmininkas pabrėžė, kad Rusijai Ukrainos klausimas yra instrumentas siekiant tikslų Europoje dėl visos saugumo situacijos peržiūros.

„Jei bus invazija, ji gali būti tokia, kad eina, tada sustabdoma, o po to sakoma: „pasiderėkime dabar dėl naujos Europos tvarkos“. Ta tradicija strateginėje Rusijos kultūroje nedingsta, tą reikia matyti: eskaluojama, dirbtinai keliama temperatūra“, – pastebėjo L. Kasčiūnas.

Taip, anot jo, Rusija siektų pripratinti prie naujos realybės.

„Pripratinama prie naujos realybės. Čia ne taip lengva rasti atsaką, bet tai matome blaiviai visi“, – pabrėžė parlamentaras.

Kada galima intervencija į Ukrainą: būtina planuoti atsaką

Penkiais iššūkiais NSGK pirmininkas įvardijo šiuos niuansus: Rusijos siekis peržiūrėti Europos saugumo architektūrą, Baltarusijos nepriklausomybės likučių sunaikinimas, pavojus Lietuvai tapti Vakarų Berlynu Šaltojo karo metais, Kinijos bandymas nubausti Lietuvą ir atgrasyti kitus bei gilėjančios takoskyros Lietuvos visuomenėje.

„Bet kuris veiksmas, scenarijus, kurį modeliuos Kremlius, galiausiai vis tiek reikš politines derybas dėl Europos saugumo sistemos architektūros“, – kalbėdamas apie dabartinę geopolitinę įtampą sakė L. Kasčiūnas.

Dėl to, pasak jo, būtina planuoti ir Vakarų atsaką.

„Scenarijai ant stalo bet kokie. Ką rodo visos studijos, žvalgybiniai duomenys užtenka ir dabar politinio Putino sprendimo. Indikatoriai visi užsidegę, kad galėtų būti pradėta karinė operacija. Galbūt dabar ne pačio didžiausio masto, bet vasario viduryje ar vasario antroje pusėje gal ir pilno masto operacija, bet klausimas, ar ji bus pradėta. Nenoriu spekuliuoti, bet bet kuriuo atveju matyčiau, kad galimas dar vienas netikėtas scenarijus: tai, kas dabar sutelkta, palikti kaip naują realybę“, – kalbėjo NSGK pirmininkas.

Parlamentaras taip pat teigė, kad nauja realybė taptų naujų spaudimo svertu: gali būti, jog po pratybų Baltarusijoje būtų palikta technika, o kariai rotuojami.

„Jeigu tik įžengs Rusija į Ukrainą naująja banga, tai neišvengiamai NATO, JAV padarys viską, kad Rytų flangas būtų sustiprintas maksimaliai“, – patikino L. Kasčiūnas.