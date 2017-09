Rusijos pusė teigia, kad Vilnius buvo įspėtas apie orlaivių avarinius manevrus siekiant išvengti audros fronto, skelbia naujienų agentūra „Interfax“. „Lietuvos skundai dėl pažeistos oro erdvės per pratybas „Zapad 2017“ yra politizuoti ir neatitinka realybės“, – cituojamas ministerijos pranešimas. Anot pranešimo, orlaiviai skrido virš neutralių vandenų, bet dėl pavojingų oro sąlygų kreipėsi į Vilniaus oro uosto kontrolės centrą prašydami leidimo įskristi į Lietuvos oro erdvę, kad aplenktų audros frontą. Lietuvos Krašto apsaugos ministerija pirmadienį paskelbė, kad du Rusijos kariniai transporto orlaiviai praėjusią savaitę pažeidė Lietuvos oro erdvę vykstant Rusijos ir Baltarusijos pratyboms „Zapad“. Anot ministerijos, pažeidimas vėlų šeštadienio vakarą fiksuotas Lietuvos kariuomenės radarais. Susiję straipsniai: V. Putinas stebėjo „Zapad“ pratybas R.Karoblis: Lietuvos oro erdvė turi būti gerbiama Pirmadienį į Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Rusijos ambasadorius Lietuvoje Aleksandas Udalcovas, jam įteikta nota dėl Lietuvos valstybės sienos oro erdvėje pažeidimo. Diplomatai pareikalavo, kad atsakingos Rusijos institucijos kuo skubiau pateiktų paaiškinimą dėl šio incidento bei imtųsi būtinų priemonių, jog ateityje tai nepasikartotų. Pareigūnai paskelbė, kad incidentas įvyko, kai iš Rusijos pagrindinės dalies į Karaliaučiaus sritį skrido šeši Rusijos kariniai transporto orlaiviai „Il-76“. Du iš jų nukrypo nuo skrydžio planų ir 22.50 val. bei 23.10 val. įskrido į Lietuvos teritoriją virš teritorinių vandenų.











