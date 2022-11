Ruošiamasi pereinamajam periodui

Prancūzijoje gyvenantis Rusijos žmogaus teisių gynėjas, projekto Gulagu.net įkūrėjas V. Osečkinas prognozuoja, jog karą Ukrainoje pralaiminčios Rusijos artimiausiu metu gali laukti itin rimti sukrėtimai. Tai – valdžios perdavimas, truksiantis iki dvejų metų, kuriam jau ruošiasi jėgos struktūrų atstovai. Ypač didelį dėmesį V. Osečkinas skiria Rusijos oligarchui, vis didesnę galią įgyjančiam ir savo politines ambicijas demonstruojančiam Jevgenijui Prigožinui, įkūrusiam samdinių grupuotę „Wagner“.

„Šiuo metu stiprėja interesų grupės įtaka, susijusios su Jevgenijumi Prigožinu, Sergejumi Surovikinu, Ramzanu Kadyrovu ir vienu V. Putino oligarchų – Genadijumi Timčenka.

Vladimiras Osečkinas © Facebook

Su savo valdoma dujų imperija G. Timčenka skyrė milžiniškas lėšas privačiai karinei bendrovei „Redut“, kuri suvaidino tam tikrą vaidmenį įsiveržiant į Ukrainą.

Šiuo metu jie aktyviai ruošiasi valdžios perėmimui. Jie kur kas geriau už Rusijos opozicijos veikėjus ar politologais save vadinančius žmones suvokia, kas vyksta iš tikrųjų. V. Putinas prarado didžiąją dalį valdžios, tapo atstumtuoju tarptautinėje politikoje, nebeatstovauja Rusijos elito interesų ir nebegali jų ginti. Šalis – veikiama tarptautinių sankcijų, jos ekonomika – ties žlugimo riba.

Akivaizdu, kad kelios įtakos grupės ruošiasi pereinamajam periodui, manau, jis vyks 1,5 – 2 metus, pasikeis bent keli esminius sprendimus priimantys lyderiai“, – Ukrainos televizijos eteryje kalbėjo V. Osečkinas.

Tarp galimų scenarijų – karinis perversmas ir mūšiai Maskvoje

Rusų disidentas ir projekto Gulagu.net vadovas pastebi, kad būsimiems procesams itin aktyviai ruošiasi J. Progožinas, kuris tiesiogiai valdo samdinių bendrovę „Wagner“.

Remdamasis savo kolegų, kurie palaiko ryšį su „Wagner“ kovotojais duomenimis, jis teigia, kad šiuo metu iš Afrikos į Rusiją jau grįžo du samdinių batalionai.

„Grįžus į Rusiją juos apklausinėjo naudojant melo detektorių, uždavė klausimus apie pasirengimą vykdyti įsakymus ir naudoti šaunamuosius ginklus bei minosvaidžius tiek Maskvoje ir jos apylinkėse, tiek ir St. Peterburge.

Akivaizdu, kad suvokiant dabartinę situaciją tampa aišku, kad įvykus perversmui valdžią perims ne tie, kurie turi daugiausia pinigų, o tie, kurių rankose – reali jėga, kurie bus pasirengę užimti gyvybiškai svarbius objektus, tarp jų ir FSB“, – kalbėjo Gulagu.net vadovas V. Osečkinas.

V. Putinas kardinaliai pasikeitė, jį kankina panikos priepuoliai

Kalbėdamas apie Kremliaus valdančiojo elito grupių įtaką V. Putinui, rusų disidentas pastebėjo, kad anksčiau jų atstovai tarpusavyje konkuravo, kuris greičiau sugebės nunešti prezidentui segtuvą su dokumentais. Tačiau dabar, per pastarąjį pusmetį, viskas kardinaliai pasikeitė.

„Dabar jau nėra tikslo nešioti kokius nors segtuvus, nes jie mato nuolatinėse streso būsenoje esantį pagyvenusį žmogų. Akivaizdu, jog pranešimams jis ruošiasi kartu su psichologais ir bando laviruoti. Pasak vieno šaltinio Federalinėje saugumo tarnyboje (FSO), jį ištinka panikos priepuoliai, jis valandą negali išeiti iš kabineto, susikaupti pranešimui, kuriam taip ilgai ruošėsi“, – Ukrainos televizijos eteryje kalbėjo V. Osečkinas.

Remdamasis šaltinių pateikta medžiaga rusų disidentas reziumuoja, jog per paskutinį pusmetį V. Putinas nėra priėmęs nei vieno svarbaus sprendimo, jis bando laviruoti, išlaikyti galią turinčio prezidento įvaizdį. Politinio ir karinio elito grupėms tarpusavyje konkuruojant Rusijos prezidentas laikosi nuošaliau, ruošiasi palaikyti tą jėgą, kuri nugalės.

„Akivaizdu, kad šiuo metu veikia tam tikros įtakos grupės, kurios ruošiasi valdžios perėmimui jėga. Jų atstovai jau niekur nevaikšto ir su niekuo nesikonsultuoja, ruošiasi šuoliui, kurį kas nors iš šios grupuotės atliks per artimiausius kelis mėnesius“, – prognozavo Prancūzijoje gyvenantis rusų žmogaus teisių gynėjas ir disidentas V. Osečkinas.

Rusų turtuoliai siekia vieno tikslo: ramiai gyventi ir mėgautis prabanga

Nors iki šiol milžinišką ekonominę galią savo rankose išlaiko nedidelė Rusijos oligarchų grupė, V. Osečkino vertinimu, vykstant valdžios perdavimui jų vaidmuo priklausys nuo galimybės daryti įtaką jėgos struktūroms, o ne nuo to, kokias bendroves bei turtus šie valdo.

Rusijos disidentas prognozuoja, jog pagrindinės kovos vyks dėl Federalinės saugumo tarnybos (FSB) kontrolės, kuri veikdama visuotinio sekimo sąlygomis turi sukaupusi ištisus archyvus kompromituojančios medžiagos tiek apie politikus, tiek apie teisėsaugininkus bei kitus elito atstovus.

V. Osečkinas pastebi, kad milžiniškus turtus sukaupę Rusijos oligarchai siekia vieno tikslo: grįžti į laikotarpį iki karo Ukrainoje pradžios, kai jie galėjo mėgautis prabangiu gyvenimu tam leisdami didžiules pinigų sumas.

Valdžia perėmę oligarchai R. Kadyrovą su J. Prigožinu nedvejodami perduotų tribunolui

„Tačiau egzistuoja kita grupė: J. Prigožinas, R. Kadyrovas ir į juos panašūs, kuriems toks scenarijus prilygtų mirties nuosprendžiui. Todėl jie siekia dar labiau komplikuoti padėtį, nes kuo blogiau, tuo geriau jiems, tai leidžia dar labiau didinti savo valdžią bei įtaką išlaikant tam tikrą saugumą.

Puikiai suprantama, jog į valdžią atėjus kitai jėgai, visi prigožinai ir kardyrovai bus utilizuoti kaip panaudota tara: juos teis tribunolas pačioje Rusijoje, o paskui surakintus antrankiai perduos Hagos Tarptautiniam teisingumo teismui.

Būtent dėl to jie pasiryžę bet kam, su automatais ir minosvaidžiais išsaugoti savo valdžią. Tačiau žvelgiant globaliai, didelės įtakos valstybei jie neturi. Be to ir kitos įtakos grupės taip pat turi sau pavaldžias saugumo tarnybas, žudikų komandas. Jei tik R. Kadyrovas su J. Prigožinu pabandys Maskvoje surengti kruvinas skerdynes, labai greitai jie patys bus likviduoti“, – svarstė Rusijos disidentas ir žmogaus teisių gynėjas V. Osečkinas.