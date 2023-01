Iš griežto režimo kalėjimo – į Ukrainą

Sausio 5 dieną Rusijos Serovo mieste (Sverdlovsko sritis – red.) su karinėmis iškilmėmis buvo palaidotas Ukrainos fronte žuvęs 46 metų S. Molodcovas.

Velionis buvo pašarvotas mokyklos salėje, amžinojo poilsio išlydėtas kaip tikras didvyris: karstą nešė kariškiai, o atsisveikinimo kalbas sakė veteranai, kurie dėkojo velioniui už drąsą ir didvyriškumą.

Į dar vieno Rusijos kario laidotuves tikriausiai niekas nebūtų atkreipęs dėmesio, jei ne iškalbingi žuvusio ruso biografijos faktai. Į frontą Ukrainoje jis iškeliavo kalėjime pasirašęs sutartį ir tapęs grupuotės „Wagner“ samdiniu. O už grotų šis veikėjas pateko, nes būdamas girtas mirtinai uždaužė savo motiną. Rusijos žiniasklaida teigia, kad prieš nužudydamas motiną jau buvo nužudęs kitą žmogų, dėl ko teismas jį pripažino kaltu ir nuteisė 9 metams nelaisvės.

Šiuos faktus paviešinus rusų žiniasklaidai, socialiniuose tinkluose ėmė sklisti pasipiktinimai, esą tokiu būdu devalvuojamas didvyrio vardas, nes juo paverčiamas net savo motinos žudikas, prieš tai nužudęs dar vieną žmogų.

Seną mamą mirtinai užspardė būdamas girtas

Rusijos žiniasklaida teigia, kad Serovo miesto teismo nuosprendį motiną nužudęs S. Molodcovas išgirdo 2017 m. kovo mėnesį.

Bylos duomenimis, S. Molodcovas gyveno kartu su savo sugyventine bei senyvo amžiaus motina, kuriai reikėjo nuolatinės priežiūros. Jis piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais, o vieną naktį būdamas girtas mirtinai sumušė savo motiną. Nuosprendyje teigiama, kad jis garbaus amžiaus sulaukusiai mamai sudavė mažiausiai šešis smūgius kojomis į galvą, liemenį bei galūnes.

„Smūgiais jis sulaužė motinai žandikaulį, padarė sužalojimus petyje, veido ir galvos srityse. Dėl patirtų sužalojimų (ir lėtinių ligų) pensininkė mirė. Teisme sūnus neigė savo kaltę, teigdamas, kad moteris pati netyčia nukrito“, – rašo portalas e1.ru, kurį cituoja autoritetingas Rusijos leidinys „Komersant“.

Sergei Molodtsov, while serving a jail term for beating his elderly mother to death, was recruited by Russia's paramilitary Wagner Group to fight in #Ukraine. He has now received a "hero’s funeral".https://t.co/RSsdKBLpHW pic.twitter.com/leUfP9tN19