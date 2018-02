„Bus tęsiamas ir Baltijos laivyno materialinės dalies atnaujinimas: į jo sudėtį įeis naujo projekto mažieji raketiniai laivai, kompleksai S-400, modernizuoti lėktuvai „Sukhoi Su-30S“ ir sraigtasparniai „Kamov Ka-27M“, – A. Nosatovą citavo laivyno atstovai spaudai. Pasak A. Nosatovo, Baltijos laivynas planuoja žygius į Viduržemio jūrą bei Atlanto, Arkties, Indijos ir Ramųjį vandenynus. „Ypatingas renginys bus 2018-ųjų vasarą Chmeliovkos (buv. Salkininkai) kariniame poligone vyksiantis tarptautinis įgūdžių konkursas „Jūrų desantas 2018“, – sakė jis Tėvynės gynėjų dienos proga surengtoje šventėje. Susiję straipsniai: JAV svarsto naujas sankcijas Rusijai Iš Baltųjų rūmų – kaltinimai dėl rafinuotų tikslinių atakų Rusijos karinis Baltijos laivynas yra dislokuotas Baltijos jūroje; pagrindinės jo bazės yra Kaliningrado srityje esančiame Baltijsko mieste (buv. Piliava) bei Kronštate prie Sankt Peterburgo. Laivyno pajėgas sudaro antvandeninių laivų junginys, povandeninių laivų divizionas, gelbėjimo ir paieškų laivų junginys, aviacijos pulkai, pakrantės apsaugos pajėgos, priešlėktuvinės gynybos pajėgos bei laivyno logistikos sistema. Vasario 5 dieną Rusijos Valstybės Dūmos gynybos komiteto vadovas Vladimiras Šamanovas patvirtino, kad Kaliningrado srityje buvo dislokuota raketų „Iskander-M“.











