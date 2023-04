Rusijos ambasadorius prisišnekėjo apie branduolinius ginklus Baltarusijoje: aiškėja tikrasis sumanymo tikslas

Po to, kai dar kovo gale Rusijos lyderis Vladimiras Putinas patvirtino planus Baltarusijoje dislokuoti taktinius branduolinius ginklus, labiausiai, regis, džiaugėsi Aliaksandras Lukašenka. Šis neteisėtas Baltarusijos vadovas ne tik skubėjo savintis Rusijai priklausančius taktinius branduolinius ginklus, neva jie bus baltarusiški, bet ir švaistytis grasinimais, kad jo šalyje bus dislokuoti ir strateginiai branduoliniai ginklai, esą „visa infrastruktūra jau įrengta“.

Galiausiai retoriką dar labiau paaštrino Rusijos ambasadorius Baltarusijoje Borisas Gryzlovas, kuris pažymėjo, jog rusų branduoliniai ginklai „bus priartinti prie vakarinių Rusijos ir Baltarusijos sąjunginės valstybės sienų“. Tai teoriškai reikštų ne tik Lenkiją, bet ir Lietuvą.

Patikslinimas apie „vakarines sienas“ bei kiti iškalbingi, tačiau daugelyje pranešimų iškirpti ambasadoriaus žodžiai išduoda, jog tikroji padėtis su branduoliniais ginklais Baltarusijoje – visai ne tokia, kokią ją bando nupiešti Kremliaus ir Minsko režimai. Ar išties verta nerimauti dėl tariamo branduolinių ginklų priartėjimo?

Abejonės dėl pasirinktos vietos

Pirmoji rimta abejonė gali kilti dėl paties V. Putino ir jo ilgamečio, ištikimo rėmėjo, ambasadoriaus B. Gryzlovo įvardytų detalių – pajėgumų, datų ir vietos.

Jei pirmieji du veiksniai jau buvo ne kartą aptarinėjami –apmokyti branduolinių ginklų gabenimui nepritaikytų orlaivių įgulas, o iki liepos 1-osios įrengti branduolinių galvučių saugyklas yra ir techniškai sudėtinga, ir brangu ir todėl nelabai realistiška, tai tariamai pasirinkta, nors viešai neįvardyta vieta galvučių saugojimui skamba kaip dar vienas signalas, jog visos kalbos apie branduolinius ginklus Baltarusijoje gali tebūti apgaulingas spektaklis.

Vakarinės sąjunginės valstybės sienos jau savaime nėra ta vieta, kur Rusija norėtų ar galėtų laikyti savo uoliai saugomo branduolinio arsenalo dalį.

„Laikyti“ šiuo atveju reiškia ne šiaip branduolinių galvučių numetimą, lyg bulvių maišų į sandėlį pas kaimyną kolūkietį – tai susiję su „specialiųjų galvučių“ priežiūra, saugojimu, karine logika.

Tam reikalinga speciali infrastruktūra, finansiniai, žmogiškieji ištekliai – vien eiliniai kariai tokių objektų nesaugo. Ir įrenginėti tokį objektą šalia „vakarinių sienų“, t.y. prie pat NATO teritorijos, priešo vartų kaimynystėje, kad branduolinės galvutės atsidurtų rizikos zonoje – apšaudymo, užėmimo lauke, lyg būtų jokios strateginės vertės ir karinės logikos nevertas objektas – kam tai?

Jei pats pajėgumas yra V. Putino ir A. Lukašenkos aptarti orlaiviai Su-25, jiems reikalingas veikiantis aerodromas. Kol kas toks pritaikytas yra šalia Lydos oro, kuris yra per lietuviškų savaeigių haubicų PzH2000 šūvio atstumą iš Lietuvos.

Jei branduolinius ginklus planuojama susieti su artimojo nuotolio raketinėmis sistemomis „Iskander“, kurios gali šaudyti tiek balistines, tiek kruizines raketas, tam reikalinga atskira galvučių saugykla. Kur galėtų būti tokios saugyklos, kurių Šaltojo karo laikais Baltarusijoje buvo keliolika, neskelbiama, nors „Iskander“ raketoms tikėtina vieta yra Osipovičių poligonas, kur rusai perkėlė šias raketas ir iš kur apšaudė Ukrainą. Kita vertus, jokių ženklų, kad Osipovičiuose vyktų statybos, rodančios branduolinių galvučių saugyklą kol kas nematyti.

Russian #Osipovichi training area in central #Belarus . #Iskander ballistic missile systems seen. Russian military expert Rob Lee: #Warsaw , #Riga , #Vilnius , #Lviv , Kyiv, and much of western #Ukraine are within range. #Kaliningrad missiles bring Baltics, Poland, etc. in range also. pic.twitter.com/1rtcvQgNIW



Vietoje bazių – grybų, baldų įmonės, siuvyklos



Su tokiomis dvejonėmis tiesiogiai susijęs kitas veiksnys: jei A. Lukašenka taip giriasi (ir ne pirmą kartą), kad Baltarusija esą šeimininkiškai išsaugojo bazes, kur iki 1996-ųjų buvo laikomi branduoliniai ginklai, kad „visa infrastruktūra įrengta“, kuo pagrįsta tokia savigyra?

Minėti 1996-ieji yra neatsitiktinė data – tai yra metai, kai į valdžią Baltarusijoje per paskutiniuosius išties laisvus prezidento rinkimus atėjo iki šiol valdantis A. Lukašenka.

Tai yra metai, kai jau po jo priesaikos parlamente Baltarusija liūdnai pagarsėjusiu Budapešto memorandumu viešai įsipareigojo savo teritorijoje nebeturėti branduolinių ginklų – kaip ir Ukrainos atveju, taip ir Baltarusijos ši ginkluotė bet kuriuo atveju priklausė Rusijai ir buvo jos pavaldume.

Baltarusija neturėjo nei finansinių, nei žmogiškųjų, nei techninių išteklių išlaikyti tokį branduolinį arsenalą ir jį panaudoti, o įsipareigojimai JAV iš savo teritorijos pašalinti tokią ginkluotę buvo ne už ačiū – Minskas sulaukė finansinės ir politinės Vašingtono paramos.



O ko verti A. Lukašenkos aiškinimai esą Baltarusija išsaugojo visą infrastruktūrą, skirtą branduolinių ginklų saugojimui bei galimam panaudojimui? Sovietmečiu iki pat 1991 m. Sovietų sąjungos žlugimo Baltarusijoje buvo apie 1120 branduolinių užtaisų. Palyginimui, okupuotoje Lietuvoje sovietai laikė apie 320 galvučių.

Iki 1996-ųjų Baltarusijoje rusai vis dar turėjo kelis raketinius pulkus su strategine ginkluote. Arčiausiai Lietuvos buvo 346-asis ir 170-asis pulkai Pastovyse ir Monoituose, netoli Lydos, kiek tolėliau – buvusiose Radvilų giminės valdose, Pružanuose ir Ružanuose buvo 376-asis ir 403-asis raketiniai pulkai. Pastarasis, kaip ir 56-asis pulkas Zasimavičiuose buvo arčiau Lenkijos.

Today, during his address, Lukashenka said that he gave an order to restore the sites designed for launching Topol mobile strategic missile systems, which were withdrawn from Belarus in 1996. Tactical nuclear weapons in Belarus will be under his control:https://t.co/EGGsHgvWrQ pic.twitter.com/gowPDNxUmm