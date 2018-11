Pasak tyrėjų, žuvusių moterų ir mergaitės kūnai buvo rasti Glazovo mieste, Pechtino gatvėje. Kiek anksčiau Udmurtijos prokuratūros atstovai žurnalistams pranešė, kad žuvusiosios – 55 metų pensininkė, jos 35 metų duktė ir 9 metų vaikaitė – nukrito arba nušoko nuo namo stogo. Jos gyveno netoli vietos, kur buvo rasti jų lavonai. Rusijos tyrimų komitetas paskelbė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl mažametės nužudymo ir privedimo prie savižudybės. „Būtinai bus patikrina, ar socialinių tarnybų atstovų veiksmai atitiko įstatymo numatytas jų tarnybines pareigas“, – nurodė spaudos tarnyba.

