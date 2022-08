Sprogimai savaitgalį drebino okupuotą Melitopolį, šį kartą – priešo pozicijose. Sunaikinta viena didžiausių rusų karinių bazių, įkurtų gamyklos teritorijoje.

Ir Chersono srityje ukrainiečiai smogė kitai okupantų bazei. Merai juokauja – rusai, panašu, taip ir neišmoko rūkyti nesukeldami sprogimų.

„Okupantai Melitopolyje praleido dar vieną pragarišką naktį ir 4 karus rūkė ne ten, kur reikia. Kaime, kuris yra už 10 kilometrų nuo Melitopolio, buvo sunaikinta dar viena iš institucijų, atsakingų už pseudo referendumo rengimą. Apgadinta ir viena didžiausių rusų karinių bazių“, – sakė Melitopolio meras Ivan Fedorov.

Tuo metu rytų Ukrainoje – Donecko srityje rusai terorizuoja civilius.

„Gal valandą ar dvi per dieną nutyla, bet čia visą dieną skrieja. Tai kasetiniai, tai kiti sprogmenys“, – kalbėjo Donecko srities gyventoja Marija.

Dėl sausų orų ir stipraus vėjo namai po to užsidega kaip degtukai, o ugniagesiai negali atvykti.

„Atnešiau ėdalo šunims ir matau, kad dega čia“, – pasakojo vietos gyventoja.

Toje pačioje Donecko srityje esančio Slovjansko meras parodė savo miestą po naktinio apšaudymo.

Rusija raketomis atakavo patį miesto centrą, apgadinti 8 daugiaaukščiai. Vienas sviedinys atlėkė į mokyklos kiemą.

„Naktį priešas vėl apšaudė miestą, buvo apgadinti daugiaaukščiai. Laimei, aukų nėra, laikykitės – mes drauge“, – pasakojo Slovjansko meras Vadim Liach.

Okupantai vėl smogė civiliams taikiniams ir Zaporižios srityje, kur yra ir rusų užgrobta atominė elektrinė. Iš vienos mokyklos po rusų antpuolio šioje srityje liko tik griuvėsiai.

Rusija prie Ukrainos permetė naujai suformuotą trečiąjį armijos korpusą. Pilnas traukinys atriedėjo į Rostovo sritį prie Donbaso.

Bet JAV Karo studijų instituto analitikai skelbia, kad Kremliui teks imtis naujo mobilizacijos etapo. Nes, panašu, kad jau išnaudojo potencialių naujokų telkinius periferiniuose regionuose. Be to, surinkti savanoriai nėra tinkami fiziškai ir be drausmės.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikina, kad Ukraina laimės prieš tironiją, nes tai yra laisvų žmonių kova.

„Kova už nepriklausomybę – visų žmonių kova. Tik tokiu atveju ji gali būti sėkminga. Būtent taip ir yra kovojama Ukrainoje. Todėl Ukraina laimės. Žmonės visada laimi“, – tikino Ukrainos vadovas.

Liepsnos siautėja ir Rusijoje, šalyje aktyvėja politinis pasipriešinimas. Maskvoje padegtas vienas iš Generalinio štabo vadų automobilis. Automobilis stovėjo namo kieme, kai virto fakelu. Į bagažinę, kuri yra paženklinta Z raide, buvo pripilta benzino ir ji padegta.

Saugumiečiai įtariamąją sulaikė. 35 metų moteris esą yra to paties namo, kur gyvena pareigūnas gyventoja.

Rusų propagandistai skelbia, kad padėgėja, esą, kritikavo vadinamąją specialiąją operaciją, o sulaikoma skandavo „Azovas – jėga“.

