Rusija vėl grasina branduoliniu karu: JAV žada sužlugdyti visus Putino siekius

Savanoriai bando iš mirties gniaužtų ištraukti rusų smarkiai bombarduojamo Charkivo gyventojus, tačiau padėtis įtempta ne tik čia – per artilerijos smūgius Ukrainos rytinėje Donecko srityje keturi žmonės žuvo. Tarp jų – devynerių berniukas ir keturiolikmetė mergaitė. Dar devyni žmonės sužeisti.

Zaporižės srities pareigūnai taip pat pranešė apie raketų smūgius netoli atominės elektrinės. Kyjive paskelbta komendanto valanda, siekiant apsaugoti gyventojus nuo Rusijos provokacijų.

„Bombarduoja visą dieną, visą naktį. Iš pradžių naktimis buvo ramiau, bombarduodavo tik dieną, tačiau vėliau jie pradėjo bombarduoti ir naktį. Bombos pataikė čia, į kiemą, net ant lovos šokinėjau aukštyn ir žemyn. Bombos krito ir kitoje gatvės pusėje, net langai iškrito“, – pasakojo Charkivo gyventojas Vyačeslavas Ivanuškinas.

Kai kurie ukrainiečiai pavasario žiedų dar ilgai nematys.

„Žmonių nematėme du mėnesius. Apskritai nematėme pasaulio, išskyrus kaimynus. Laisvi žmonės ramiai sėdi ant suolų, ramiai kvėpuoja oru, žmonės mato žalumą – nematėme to du mėnesius. Labai sunku, labai“, – graudindamasi pasakojo Charkivo gyventoja Julia Nomerovska.

„Manau, kad jie tai daro tyčia – naikina civilių infrastruktūrą. Jie daro viską, kad išgąsdintų žmones, kad sukeltų paniką. Iki balandžio mėnesio žuvo daugiau civilių nei kariškių. Taigi, tai yra tiesioginis ir akivaizdus mūsų tautos genocidas ir joks ukrainietis negali likti nuošalyje“, – pasakojo ukrainietis karys.

© Domantas Pipas

Britai teigia, kad rusai iki šiol nepasiekė jokių savo tikslų.

„Mūsų vertinimu, per puolimą žuvo apie 15 tūkst. rusų kareivių. Iki šiol buvo sunaikinta arba perimta per du tūkstančius šarvuočių – tai apima 530 tankų, 530 šarvuočių ir 560 pėstininkų kovos mašinų. Rusija taip pat prarado per 60 sraigtasparnių ir naikintuvų“, – sakė Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Ben Wallace.

Vokietijos žiniasklaida praneša, kad šalis žada pagaliau Ukrainai perduoti tankų. Tai būtų pirmoji Vokietijos suteikta sunkiosios ginkluotės partija. Tankų Ukrainai jau išsiuntę skelbiasi lenkai.

Savo ruožtu Rusija vėl svaidosi gąsdinimais tiek trečiuoju, tiek branduoliniu karu. Neva tai, kad Vakarai tiekia ginklus Ukrainai reiškia, kad NATO jau kariauja su Rusija.

„Kaip bet kurioje situacijoje, kai naudojamos ginkluotosios pajėgos, žinoma, viskas baigsis sutartimi, tačiau šios sutarties parametrus lems karinių veiksmų stadija, kurioje ši sutartis taps realybe“, – aiškino Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

Jungtinės valstijos tvirtina ir toliau padėsiančios Ukrainai. Negana to, vėl prabilta apie galimas Amerikos sankcijas olimpinei aukso medalininkei Alinai Kabajevai. Sankcijos jau galioja dviem suaugusioms Putino dukterims. JAV esą samoningai delsia taikyti sankcijas moteriai, kuri, kaip manoma, yra Putino meilužė ir jo nesantuokinių vaikų motina. Nerimaujama, kad V. Putinas tai vertins kaip asmeninį išpuolį, o tai esą gali dar labiau padidinti įtampą tarp JAV ir Rusijos.

„Mes padarysime viską, ką galime, kad sužlugdytume Putino siekius užvaldyti Ukrainą, perimti jos teritorijas ir atimti suverenitetą bei kitus, dar didesnius siekius, kuriuos jis buvo išsikėlęs prieš du mėnesius“, – sakė Baltųjų Rūmų atstovė Jen Psaki.

Britų kalbintas buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dabar būdamas prezidentu neleistų Putinui svaidytis grasinimais branduoliniu karu.

„Bidenas turi nustoti kartoti: „Oj, jis turi branduolinių ginklų“. Jis vis kartoja, kad jie turi branduolinį ginklą. Mes turime geresnių ginklų, turime galingiausius povandeninius laivus istorijoje. Aš sakyčiau, kad mes turime daug daugiau nei jūs, esame daug galingesni už jus ir daugiau nebegalite vartoti šio žodžio. Negalite vartoti žodžio „branduolinis“ daugiau niekada ir jei tai padarysite, turėsite problemų“, – britams interviu metu sakė D. Trumpas.

Ukrainos prezidentas įsitikinęs, kad Rusijai nepavyks laimėti karo.

„Rusija gali skirti karui milžiniškus išteklius ir net priešintis visam laisvam pasauliui, ji gali atimti iš savo žmonių viską, kas galėtų plėtoti Rusiją ir nukreipti jos potencialą kaimynų gyvenimams naikinti, tačiau istorijos pamokos yra gerai žinomos: jei ketinate kurti tūkstantmetį reichą, pralaimėsite. Jei ketinate sunaikinti kaimynus, pralaimėsite. Jei norite atkurti seną imperiją, pralaimėsite, o jei eisite prieš ukrainiečius – pralaimėsite“, – teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Visą LNK reportažą žiūrėkite čia: