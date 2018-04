„JAV tęsia dvejopą liniją dėl Rytų sparno stiprinimo ir placdarmo jėgos projektavimui sukūrimo, o iš kitos (pusės) skatina sąjungininkus tiksliai vykdyti Vašingtono reikalavimus didinti karinius biudžetus iki 2 proc. (BVP)", – Maskvoje žurnalistams pareiškė A. Gruško, atsakydamas į prašymą pakomentuoti Baltųjų rūmų sprendimą suteikti Baltijos šalims karinės pagalbos už 170 mln. dolerių (138,5 mln. eurų). „Čia matomas JAV suinteresuotumas, kad šie pinigai būtų leidžiami pirmiausia amerikiečių ginkluotės įsigijimui, nes pagal NATO normatyvus ne mažiau kaip 20 proc. karinių išlaidų turi būti skiriama technikai ir ginkluotei pirkti “, – pridūrė viceministras. „Mūsų pozicija aiški: mes remiamės tuo, kad visos šios pastangos, kurias matome iš NATO pusės, negerina saugumo situacijos, tik ją blogina“, – pabrėžė A. Gruško.











