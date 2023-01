Raketos Maskvos centre sukėlė dviprasmiškų minčių



Socialiniuose tinkluose Maskvos gyventojai ėmė dalintis iki šiol nebent kariniuose paraduose ar kino filmuose matytais vaizdais.

Šalia karinių bei civilinių oro uostų dislokuojamos oro gynybos sistemos, jos įrengiamos ir parkuose, kur specialiai iškertami medžiai. Pasaulį apskriejo vaizdai, kuriuose matyti ant Gynybos ministerijos stogo galingu kranu užkeltas oro gynybos kompleksas „Pansir-S1“. Pasirodė pranešimų, kad panaši ginkluotė pastebėta ir šalia vienos Vladimiro Putino rezidencijų.

Maskvos gyventojams karinės technikos dislokavimas kelia pagrįstą nerimą, nes toks akivaizdus pasiruošimas Rusijos sostinės gynybai vyksta pirmą kartą nuo II Pasaulinio karo laikų.

Nors Rusijos valdžios atstovai bandė raminti visuomenėje kylančias aistras ir oro gynybos sistemų dislokavimą siejo su pratybomis, panašu, kad šiais paaiškinimais niekas rimtai nepatikėjo.

Karybos ekspertas, buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pulkininkas Olegas Ždanovas teigia, jog rusai iš tiesų ruošiasi sostinės gynybai. O paniką Kremliuje galėjo sukelti žinia apie Ukrainoje sukurtą ir pagamintą bepilotę skraidyklę, kuri nesunkiai pasiektų ir pačią Maskvą.

„Visa tai gali reikšti, kad (iki šiol buvę – red.) Rusijos oro gynybos pajėgumai – lygūs nuliui. Įrenginiai arba neveikiantys, arba jų senų seniausiai nebėra. Aišku, jie gali egzistuoti dokumentuose, bet realybė – visai kita“, – Ukrainos naujienų kanalui „Groši“ komentuodamas situaciją Maskvoje sakė O. Ždanovas.

Another air defence system (presumably Pantsir C1) was installed in #Moscow not far from putin’s residence, - russian media reports.