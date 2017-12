Anot Lietuvos užsienio reikalų ministerijos, tokį prašymą pateikė Rusijos ambasada. Jis šiuo metu nagrinėjamas. „Užsienio reikalų ministerija patvirtina iš Rusijos ambasados Lietuvoje gavusi notą su tokiu prašymu. Šiuo metu jis yra nagrinėjamas“, – BNS pateiktame atsakyme nurodė ministerija. Anot jos, panašaus pobūdžio prašymus Lietuva gauna prieš kiekvienus Rusijos rinkimus. Pavyzdžiui, pernai rugsėjį per rinkimus į Rusijos Valstybės Dūmą šios šalies piliečiai Lietuvoje galėjo balsuoti keturiuose miestuose – Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Visagine. Tų rinkimų metu Lietuvoje balsavo apie 2 tūkst. Rusijos piliečių. Analitikai beveik neabejoja, kad kitų metų kovą vyksiančius Rusijos prezidento rinkimus laimės dabartinis šalies vadovas Vladimiras Putinas.

