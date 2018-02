Anksčiau pirmadienį apie tai pranešė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Paklaustas, ar ši informacija tikra V. Šamanovas atsakė: „Dislokavome mes, ir kas dabar?“ Komiteto pirmininkas pažymėjo, kad kompleksų „Iskander“ dislokavimas Kaliningrado srityje yra atsakas į karinių objektų dislokavimą gretimose teritorijose. Į klausimą, ar turi tos šalys bijoti „Iskanderų“ dislokavimo, V. Šamanovas atsakė: „Joms reikia visko bijoti, nes užsienio infrastruktūros dislokavimas automatiškai patenka į pirmiausiai naikinančių smūgių sąrašą“. Jis priminė, kad Rusija ne kartą yra pareiškusi, kad adekvačiai reaguos į tas grėsmes, kurios kyla iš kitų valstybių. Susiję straipsniai: Grybauskaitė ir Karoblis: Rusija Karaliaučiuje dislokuoja „Iskander“ nuolatiniam buvimui Putino Rusija. Kaliningrado sritis – karinė korta Kremliaus strategijose? Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis anksčiau pirmadienį sakė BNS, kad Rusija „Iskander-M“ sistemų į Kaliningrado sritį atgabeno pirmadienį. Pasak jo, anksčiau Rusija šį raketų kompleksą atveždavo pratyboms, tačiau „šį kartą situacija yra kita – tai yra nuolatinis dislokavimas, turint visą tam reikalingą infrastruktūrą“. „Raketos „Iskander“ 12 val. turėjo būti iškraunamos Kaliningrado uoste“, – BNS sakė R. Karoblis.











