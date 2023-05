Neabejojama, kad Kinija didelį vaidmenį suvaidins ir Ukrainos kare. Jis yra globalinė Rusijos ir Vakarų kaktomuša, tačiau ar jis gali vis labiau dreifuoti ir virsti globaliniu Vakarų, JAV ir Kinijos konfliktu?

„Aišku, jis eina to link, gal to bus išvengta, ES to stengsis išvengti. ES po visų vizitų Macrono ir Scholzo Kinijoje kaip tik padėjo svarstyti savo bendrą poziciją. Manau, kad ES mėgins turėti bendrą politiką, nes prekyba didžiulė, ir Kinija ES yra labai svarbi partnerė. Manau, kad šioje situacijoje labiausiai nukentės Rusija“, – kalbėjo G. Kirkilas.