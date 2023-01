Rusija kaupia ginkluotę: Ukrainoje tikimasi paties ciniškiausio Putino sprendimo

„Pasikrauti nešiojamus akumuliatorius, namuose turėti kelis litrus vandens atsargų, išgirdus oro pavojaus sirenas – bėgti į artimiausią slėptuvę“, – tokiai nurodymais socialiniuose tinkluose dalinasi Ukrainos gyventojai.

Esama ir dar vieno nurodymo, kurio, panašu itin paiso Rusijos agresiją patiriančios šalies gyventojai. Ukrainoje draudžiama antpuolių metu socialiniuose tinkluose dalintis nuotraukomis, kuriose užfiksuotos vietos, į kurias pataikė Rusijos raketos.

Taip yra todėl, kad virtualią erdvę stebintys Rusijos kariškiai negalėtų operatyviai koreguoti ugnies, taip padarydami dar daugiau žalos.

russian telegram channels are full of comments rejoicing “new year’s fireworks” in #Ukraine.

Do you want to tell it’s only #Putin’s war?

Indeed no fireworks in #Kyiv today. pic.twitter.com/9veM9Wiytk