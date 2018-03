„Jis (ambasadorius Rusijoje – BNS) buvo informuotas, kad iš ambasados Maskvoje yra išsiunčiami trys darbuotojai“, – žurnalistams Vilniuje penktadienį sakė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Pasak jo, Maskvos atsakas nėra lygiavertis, nes Lietuvoje dirba kur kas daugiau rusų diplomatų, nei lietuvių diplomatų Rusijoje. Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, Rusijos ambasadoje Lietuvoje dirba 33 darbuotojai, o generaliniame konsulate Klaipėdoje – septyni diplomatai. Susiję straipsniai: Maskva atsako į diplomatų išsiuntimą: į URM pakviestas Lietuvos ambasadorius Tuo metu Lietuvos ambasadoje Maskvoje dirba 15 diplomatų, generaliniame konsulate Sankt Peterburge yra penki darbuotojai, konsulate Karaliaučiuje – devyni, konsulate Sovetske – du diplomatai. L. Linkevičius teigė, kad iš Rusijos išsiunčiami Lietuvos ambasados darbuotojai neužsiėmė su diplomato pareigomis nesuderinama veikla. „Mes ten žvalgybininkų, kurie dirba po priedanga, neturime ir neketiname jų turėti“, – sakė ministras. Kelios dešimtys šalių šią savaitę pranešė iš viso išsiunčiančios apie 150 Rusijos diplomatų, taip jos siekia parodyti solidarumą Britanijai dėl buvusio dvigubo šnipo apnuodijimo. Maskva paskelbė analogiškai atsakysianti visoms diplomatus išsiuntusioms šalims. L. Linkevičius teigė, kad Vakarų šalių atsakas į Sergejaus Skripalio apnuodijimą rodo pasibaigusią jų kantrybę. Jis tvirtino besitikintis, kad tai privers Maskvą pakeisti kryptį. „Net ir tos šalys, kurios pasižymėjo tolerancija, nuolaidumu ir visą laiką ragindavo laikytis kažkokio pragmatiškumo tuose santykiuose, jau irgi, matyt, neranda argumentų pateisinti tokius veiksmus“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas. „Tikimės, kad Rusija išgirs bent jau tuos signalus ir galbūt kiek nors pakeis savo kursą ir nustos visa tai vadinti, kaltinti kitas šalis eskalavimu“, – pridūrė jis. Lietuva apie išsiunčiamus tris Rusijos diplomatus pranešė pirmadienį ir davė jiems savaitę išvykti iš šalies. Rusija Lietuvos diplomatams taip pat nurodė palikti šalį per savaitę. Anot Rusijos ambasadoriaus Lietuvoje Aleksandro Udalcovo, iš Lietuvos išsiunčiami du aukšto rango diplomatai ir gynybos atašė. Londonas teigia, kad labai tikėtina, jog už kovo pradžioje įvykusį buvusio dvigubo agento ir jo dukros apnuodijimą yra atsakinga Rusija. Maskva tai neigia. Lietuva šią savaitę taip pat papildė „juodąjį sąrašą“ dešimtimis Rusijos piliečių. Jame esantiems asmenims draudžiama atvykti į šalį. Į vadinamąjį Magnitskio sąrašą papildomai įtrauktas 21 asmuo, dar 23 asmenims uždrausta atvykti į Lietuvą dėl grėsmių nacionaliniam saugumui.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.