„Rusija informavo išsiunčianti tris Lietuvos diplomatus iš ambasados Maskvoje“, – BNS penktadienį sakė užsienio reikalų ministro patarėja Rasa Jakilaitienė. Apie šį sprendimą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje informuotas Lietuvos ambasadorius Remigijus Motuzas. Kelios dešimtys šalių šią savaitę pranešė iš viso išsiunčiančios apie 150 Rusijos diplomatų, taip jos siekia parodyti solidarumą Britanijai dėl buvusio dvigubo šnipo apnuodijimo. Maskva paskelbė analogiškai atsakysianti visoms diplomatus išsiuntusioms šalims. Lietuva apie išsiunčiamus tris Rusijos diplomatus pranešė pirmadienį ir davė jiems savaitę išvykti iš šalies. Anot Rusijos ambasadoriaus Lietuvoje Aleksandro Udalcovo, iš Lietuvos išsiunčiami du aukšto rango diplomatai ir gynybos atašė. Susiję straipsniai: Maskva atsako į diplomatų išsiuntimą: į URM pakviestas Lietuvos ambasadorius Londonas teigia, kad labai tikėtina, jog už kovo pradžioje įvykusį buvusio dvigubo agento Sergejaus Skripalio ir jo dukros apnuodijimą yra atsakinga Rusija. Maskva tai neigia. Lietuva šią savaitę taip pat papildė „juodąjį sąrašą“ dešimtimis Rusijos piliečių. Jame esantiems asmenims draudžiama atvykti į šalį. Į vadinamąjį Magnitskio sąrašą papildomai įtrauktas 21 asmuo, dar 23 asmenims uždrausta atvykti į Lietuvą dėl grėsmių nacionaliniam saugumui.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.