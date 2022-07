„Nuodingi koviniai paukščiai“ jau praeitis, į mūšį stoja kariai – mutantai

Rusų sapalionės apie Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) Ukrainoje sukurtą slaptą kelių dešimčių biologinių laboratorijų tinklą, esą jose atliktus bandymus su paukščiais, kurie turėjo mirtinai pavojingais virusais apkrėsti Rusijos gyventojus jau pasiekė kitą absurdo lygmenį.

Dabar, kai propagandistų sukurtą legendą apie „nuodingus kovinius paukščius“ visi pamiršo, bandoma „įrodyti“, kad mitinėse laboratorijose ukrainiečiai vykdė ir vykdo kur kas pavojingesnius eksperimentus.

It kokiame fantastiniame filme jie savo karius paverčia nenugalimais, bebaimiais kovotojais – tikrais antžmogiais. Aišku, kovoti su jais nepaprastai sunku, štai ir atsakymas, kodėl Rusijai sunkiai sekasi Ukrainoje, o ukrainiečiai – taip didvyriškai gina savo tėvynę.

