Perkaista kulkosvaidžiai, vamzdžiuose lydosi kulkos

Pajėgas prie Ukrainos fronto linijos telkianti Rusijos kariuomenė negali pasigirti modernios technikos gausa, nemaža jos dalis buvo sunaikinta karo Ukrainoje pradžioje. Rusijos generolai ginkluotę ima iš rezervinių sandėlių, „atgaivinami“ dešimtmečius juose praleidę tankai ir šarvuočiai.

Akivaizdu, kad moraliai pasenusi sovietinė karo technika nepajėgi efektyviai konkuruoti su Ukrainai žadama Vakarų ginkluote, ypač – amerikietiškais ir vokiškais tankais. Visgi, Rusijos kariuomenė turi vieną išskirtinį privalumą – milžiniškus karių rezervus. Šį privalumą stengiamasi išnaudoti mūšio lauke, naudojama siaubinga taktika, kai ukrainiečių pozicijų puolimas organizuojamas bangomis, puolama būriais po 20 – 30 žmonių.

Vienas kvalifikuočiausių šio karo ekspertų, buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pulkininkas Olegas Ždanovas pripažįsta, kad ši rusų naudojama taktika, kai rengiant besikartojančius puolimus pėstininkų būriais siekiama išsekinti Ukrainos karius – labai pavojinga.

„Puolant vienam būriui arba dviem, karių grandinė būna nepalyginamai retesnė. Jeigu tai apmokyti kariai, jie bėga ne tiesiai, o zigzagais ir pasilenkę, ginantis nuo tokios atakos net kulkosvaidžiai neduoda norimo efekto.

Čia jau kiekvienas karys turi šaudyti (į priešą – red.) taikydamasis, nes kulkosvaidžiai neatlaiko tokio intensyvaus šaudymo, labai sumažėja jų taiklumas. Intensyviai šaudant labai greitai perkaista kulkosvaidžio vamzdis, o tada kulkosvaidis ima „spjaudytis“. Kulka lydosi perkaitusiame vamzdyje ir nuskriejusi vos 30 – 40 metrų krinta ant žemės“, – savo tinklalaidėje atskleidė karybos ekspertas O. Ždanovas.

Efektyviausiai priešus „šienauja“ minosvaidžiai, tačiau šių ginklų trūksta

Atsargos pulkininkas pastebi, jog perkaitimo problema – išsprendžiama, būtina aušinti kulkosvaidžius arba keisti jų vamzdžius. Kai kurių ginklų konstrukcijos leidžia perkaitusius vamzdžius pakeisti itin greitai.

O. Ždanovas prisiminė, kad pratybų metu apmokant kulkosvaidininkus vamzdžius tenka keisti po kiekvieno intensyvaus šaudymo. Jie įkaista tiek, kad įmetus į 20 – 25 litrų talpą su tepalu, šis ima virti.

⚡️The 🇩🇪German MG3 machine gun is in service with the Armed Forces of 🇺🇦Ukraine.