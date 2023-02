Ruošiamasi dideliam puolimui: prie Ukrainos sienų telkiama Rusijos karo aviacija

Žvalgyba užfiksavo prie Ukrainos sienų telkiamą karo aviaciją

„Pastaruoju metu netoli Ukrainos sienų esančiuose aerodromuose pasirodė daug lėktuvų ir sraigtasparnių, kuriuos Rusija galbūt ruošiasi panaudoti šiuo metu prasidedančiam puolimui paremti. Apie tai pranešė laikraštis „Financial Times", remdamasis Vakarų sąjungininkams išplatinta žvalgybine informacija, kurią leidiniui pranešė du su jos turiniu susipažinę asmenys“, – prestižinio Jungtinės karalystės verslo, ekonomikos ir finansų dienraščio publikaciją cituoja naujienų portalas Moscowtimes.

Vakarų žvalgybai fiksuojant pasienyje su Ukraina telkiamas dideles rusų karo aviacijos pajėgas, užsimenama, kad Rusija gali turėti nemažai jos rezervų.

Russia push planes to borders with Ukraine to support new offensive - FT