Jis, ministerijos siūlymu, turėtų pakeisti pastaruoju metu kritikuojamą tvarką, pagal kurią paramą nacionalinei, regioninei, kultūrinei žiniasklaidai skirsto Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (SRTRF). Pasak ministrės patarėjo Viktoro Bachmetjevo, prieš mėnesį Kultūros komitete buvo pristatytos trys galimos alternatyvos – tobulinti fondą, kurti naują instituciją arba jungti SRTRF prie Kultūros tarybos. „Kultūros komitetas mums pavedė eiti antruoju keliu – sukurti naują instituciją ir per mėnesį parengti naują rėmimo modelį, principus ir naujos institucijos sąrangą“, – BNS sakė ministrės patarėjas Viktoras Bachmetjevas. SRTRF biudžetas sudaro 2,75 mln. eurų ir pastaraisiais metais nekinta. Kam skirti paramą pagal pateiktas paraiškas šešiose skirtingose programose, įskaitant kultūrinę spaudą, siūlo anoniminės ekspertų komisijos. Fondas pastaruoju metu sulaukė kritikos dėl netolygaus kultūrinių leidinių finansavimo, dalis jų, pastaraisiais metais gavę mažiau lėšų, priversti retinti tiražus.

