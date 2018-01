Prancūzijos kariai Lietuvoje NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės sudėtyje, kaip integruota pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ dalis, bus aštuonis mėnesius ir prisidės prie NATO atgrasymo ir kolektyvinės gynybos priemonių stiprinimo Baltijos šalyse, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Anot jos, visiškai integravęsis su kitais kovinės grupės kariais Prancūzijos kontingentas jau vasario pabaigoje bus pasirengęs dalyvauti NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės Lietuvoje mokymuose ir pratybose. Prancūzijos karių kontingentą sudaro beveik 300 karių, iš jų apie 200 suformuos mechanizuotąją pėstininkų kuopą ir dar apie 100 karių vykdys administracines ir logistines užduotis. Prancūzijos kariai sudarys vieną iš manevrinių kovinės grupės kuopų, jie taip pat tarnaus kovinės paramos vienetuose, kovinės grupės štabe. Kaip ir kiti kovinės grupės kontingentai, Prancūzijos kariai į Lietuvą atsigabeno ir savo kovinę, aprūpinimo bei administracinę techniką. Manevrinis vienetas tarnybai naudos pagrindinius kovos tankus „Leclerc“, pėstininkų kovos mašinas VBCI. Daugianacionalinė NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė Rukloje, Jonavos rajone, dislokuota nuo praėjusių metų pradžios reaguojant į pasikeitusią geopolitinę situaciją. Prisidėjus Prancūzijos kariams daugianacionalinę NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę Lietuvoje sudaro daugiau kaip 1200 karių.











