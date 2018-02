Per oficialią ceremoniją Mokomojo pulko aikštėje bus išrikiuoti šiuo metu Lietuvoje dislokuotų NATO bataliono kariai iš Vokietijos, Nyderlandų, Norvegijos, Kroatijos ir Prancūzijos bei Lietuvos karių būrys. Vyks bataliono kovinės grupės vado pasikeitimo ceremonija. Tarnybą Lietuvoje baigiantį Vokietijos kariuomenės pulkininką leitenantą Thorsteną Genslerį pakeis pulkininkas leitenantas Wolfas Ridigeris Otto. Iškilmėse dalyvaus prezidentė Dalia Grybauskaitė, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministrai Raimundas Karoblis bei Linas Linkevičius, Kroatijos vicepremjeras ir gynybos ministras Damiras Krstičevičius, Nyderlandų gynybos ministrė Ankė Bijleveld-Schouten, NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Rose Gottemoeller, Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius Marcus Grubelis, kiti aukšto rango Lietuvos ir NATO pareigūnai, kiti. Susiję straipsniai: JAV dėl Rusijos imasi agresyvesnės politikos Po agresyvių Rusijos manevrų – griežtas pareiškimas amerikiečiams Pirmieji į NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę Lietuvoje pernai sausį su karine technika ir ginkluote atvyko vadovaujančios šalies – Vokietijos – kariai. Vėliau grupės pajėgumus kariais ir karine technika sustiprino Belgija, Kroatija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Norvegija, o nuo šių metų pradžios – ir Prancūzija. Šiuo metu Lietuvoje NATO batalione iš viso tarnauja 1200 karių. NATO batalionų dislokavimas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje yra Aljanso atsakas į agresyvius Rusijos veiksmus Ukrainoje, taip pat Rusijos karinio potencialo didinimą bei karinės galios demonstravimą regione.

